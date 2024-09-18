紅衛兵前領袖宋彬彬美國去世　曾為毛澤東戴繡章　晚年公開懺悔

文革期間的紅衛兵領袖宋彬彬於美東時間9月16日於美國紐約逝世，終年77歲。宋彬彬曾因為中共前領導人毛澤東戴上繡著「紅衛兵」三字繡章而聞名。晚年，她對中學副校長卞仲耘之死公開表示懺悔，引起熱議。消息人士向內媒透露，宋彬彬去世後不會舉辦任何紀念活動。



9月17日，宋彬彬生前好友引述宋的妹妹的消息稱，宋已於紐約時間16日周一的淩晨0點20分於家中與世長辭，又指宋走得安詳，並無痛苦，她去世後不舉辦任何紀念活動，希望能夠平靜地離開，毋需再勞駕各位親友故舊撥冗參加告別式等活動。

宋彬彬在美國去世。（新京報）

宋彬彬的父親宋任窮為開國上將，曾在中共前領導人毛澤東與鄧小平手下擔任要職，因此宋彬彬是典型的「紅二代」。文革期間，當時就讀北京師範大學女附中的宋彬彬成為了紅衛兵領袖，在1966年6月2日率先在學校貼出大字報，攻擊學校高層。

當年8月5日，即「紅八月」期間，時任該校黨總支書記兼副校長卞仲耘，正是被該校的女紅衛兵們打死於校中，成為文革期間在北京第一個被打死的教育工作者。值得一提的是，在Netflix原創科幻驚悚電視劇集《3 體》中，開篇有著紅衛兵打死教授一幕，讓部分人聯想起宋彬彬一事。

卞仲耘被女紅衛兵們打死於校中。（Wikimedia Commons）

而讓宋彬彬揚名於外的，是同年一場毛澤東接見紅衛兵的活動上。當時宋彬彬在天安門城樓為毛澤東戴上繡著「紅衛兵」三字繡章，並答覆毛澤東自己名叫宋彬彬。之後，毛澤東問她是否文質彬彬的「彬」，宋彬彬答是，毛又回「要武嘛」。於是，宋彬彬改名「宋要武」。

同年8月，《光明日報》發表署名「宋要武（宋彬彬）」的《我給毛主席戴上了紅袖章》一文，隨後獲《人民日報》轉載。文章稱：「這是我終生難忘的一天。我給毛主席戴上了紅衛兵袖章，主席還給我取了個有偉大意義的名字。毛主席給我們指明了方向，我們起來造反了，我們要武了！」

年輕時的宋彬彬。（Wikimedia Commons）

宋彬彬在天安門城樓為毛澤東戴上繡著「紅衛兵」三字繡章。（Wikimedia Commons）

不過隨著國家出台文件解散了紅衛兵，宋要武也在紅衛兵的權力鬥爭中失勢，並在80年代初赴美國留學，先後取得了波士頓大學地球化學專業碩士學位，以及麻省理工學院同專業的博士。1989到2003年，她更在美國麻薩諸塞州環保局任環境分析官員，後來也加入了美國國籍，長年生活在美國。

2014年1月12日，宋彬彬與幾位「老三屆」學生給卞仲耘的雕塑鞠躬默哀，並提到：「我對卞校長的不幸遇難是有責任的……擔心別人指責自己『反對鬥黑幫』，沒有也不可能強勢去阻止對卞校長和校領導們的武裝。請允許我表達對卞校長的永久悼念和歉意，沒有保護好校領導，是終生的傷痛和懊悔。」

她又指，自己對這個道歉的機會盼了很久，「我們都這麽大歲數了，今天你們也看到了，老師很多都80多90多了，再不道歉，就沒有機會了。我希望我們的道歉老師都能看到。有的老師已經走了，我不想留下更多的遺憾」。她最後提到，只有真正的反思才能走得更遠。如果不從根源上認識，這樣的事情還會發生，所以需要對整個文革的思維和基因進行認識。

2014年1月12日，宋彬彬與幾位「老三屆」學生給卞仲耘的雕塑鞠躬默哀。（新京報）

不過卞仲耘丈夫王晶垚對此發表聲明，強調在真相大白之前，不接受虛偽的道歉。北京退休文學教授崔衛平亦曾表示，「考慮到她（宋彬彬）的身份，這還不夠。她在紅衛兵中是個重要人物，對她的要求應該比普通人高。說自己目睹了一場謀殺，之後又說自己不知道兇手是誰，這毫無意義。」

而王晶垚亦已在2021年8月29日去世，始終未能等到殺妻兇手被嚴懲的一日。