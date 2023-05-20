文革受難作家傅雷次子、鋼琴家傅聰之弟傅敏　在上海病逝享年86歲

據《澎湃新聞》報道，中國著名翻譯家、作家傅雷次子，著名鋼琴家傅聰之弟傅敏周五（19日）晚7時，在上海浦東病逝，享年86歲。



傅敏，1937年4月15日出生於河南林州，比傅聰小3歲。傅敏畢業於北京外國語學院，是一名特級英語教師，他中學畢業後曾希望報考上海音樂學院附中，但父親傅雷卻不同意，並認為他是「教書的料」。1962年，傅敏進入北京市第一女子中學任英語老師，從此安心於做一個中學教員。

1981年，傅敏根據傅雷與家人往來家信摘編出版《傅雷家書》，《傅雷家書》既展示了傅雷夫婦最後十三年的生命歷程，也記錄了傅聰由年輕學子成長為世界級鋼琴音樂家的奮鬥經歷。自1981年初版發行，《傅雷家書》已風行四十多年，銷售千萬餘冊，當中部分內容後來被選入教科書。

心酸的眼淚，是培養你心靈的酒漿。不經歷尖銳的痛苦的人，不會有深厚博大的同情心。 《傅雷家書》

一輩子都在高潮低潮中沉浮，唯有庸碌的人，生活才如死水一般。 《傅雷家書》

我想時時刻刻、隨處給你做個警鐘，做面『忠實的鏡子』，不論在做人方面，在生活細節方面，在藝術修養方面，在演奏姿態方面。 《傅雷家書》

2005年，傅聰（左）和傅敏（右）在北京寓所合照。（澎湃新聞）

2020年12月28日，86歲的著名鋼琴家傅聰在英國倫敦，因感染新冠肺炎病逝。傅敏的版權代理人江奇勇介紹，傅敏得知哥哥去世後悲痛不已，自此不願意吃東西，身體衰弱下去。2021年回浦東家鄉修養，略有好轉。2023年初染病搶救過來，但是精力已經耗盡，「5月19日晚7點，沒有任何徵兆，傅敏先生在浦東家鄉安祥離世。2020年傅敏先生最後一次編《傅雷家書》（四十周年紀念本）和（父子兩地書），已經由譯林出版社出版。」

作家葉永烈寫過關於傅敏的報告文學。在他看來，傅敏和傅聰雖是同胞手足，並蒂蓮花，然而外貌、神態迥異：傅聰身材頎長，玉樹臨風，濃眉大眼，談笑風生，藝術家的氣派；傅敏中等個子，瘦削，一望而知是一個書生。傅聰更多地像他的母親朱梅馥，而傅敏則酷似父親，甚至可以說是傅雷的「拷貝」，父子倆唯一不同的是，傅雷的頭髮朝右梳，傅敏的頭髮往左梳。

傅敏是在平凡的工作崗位上做著不平凡的工作。他沒有著書立說，沒有琴聲震世，但是他絲毫不遜色於他的父兄。 葉永烈

公開資料顯示，傅敏的父親傅雷是中國著名翻譯家、作家，曾翻譯大量的法文作品，「文革」時期，在家中自縊身亡。傅敏的長兄傅聰1955年參加蕭邦國際鋼琴大賽，並獲得第三名與「最佳馬祖卡演奏獎」，成為首位在國際鋼琴比賽中獲獎的中國音樂家，被譽為「現代鋼琴詩人」。傅聰在海外得悉父親在中國遭到迫害後，到倫敦並長居直至離世。