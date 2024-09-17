摩羯貝碧嘉影響強度超歷史同期 內地專家解讀9月秋颱風頻繁原因
撰文：盛昀
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央視新聞報道，今年九月以來的秋颱風頻繁，「貝碧嘉」此前已成75年來登陸上海最強颱風，預計「普拉桑」將於19日下午登陸浙江。內地專家解讀，是因氣候變暖致強颱風比例增高。
17日10時，今年第13號颱風「貝碧嘉」（熱帶風暴級）的中心位於安徽省淮南市境內另外，中央氣象台預計，今年第14號颱風「普拉桑」將以每小時45—50公里的速度向西北方向快速移動，強度緩慢加強，18日起移速減緩，18日晚上移入東海東部海面，19日下午到晚上將在浙江沿海登陸（強熱帶風暴級，10—11級，25—30米/秒），之後強度逐漸減弱。
據中央氣象台高級工程師王皘介紹，今年的颱風「摩羯」和「貝碧嘉」影響強度超過歷史同期，秋颱風剛剛拉開序幕，但它們的影響已不容小覷。
王皘表示，在過去常年的9月上旬和中旬大約有1.2個颱風影響中國，目前包括接下來的颱風「普拉桑」，將有三個颱風影響中國近海。今年秋颱風較歷史同期偏活躍。
王皘表示，相關科學研究指出，在未來氣候變暖的背景之下，由於海溫升高，低層水汽輸入增加，颱風、強颱風的比例是增高的。根據中央氣象台統計，21世紀以來，登陸影響中國颱風的強度有增強趨勢。
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