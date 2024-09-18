颱風過境掀翻圍網陽澄湖大閘蟹「越獄」？　蟹農：或影響今年產量

強颱風「貝碧嘉」9月16日登陸上海浦東臨港新城沿海，環太湖地區出現狂風暴雨。「貝碧嘉」途經地區正是陽澄湖大閘蟹的主產區，不少養殖場提前做好加固及防護，但部分圍網仍被颱風吹倒。有蟹農提到，部分大閘蟹趁亂逃逸，或影響今年的產量。



《上游新聞》報道，陽澄湖大閘蟹養殖基地的蟹農柳先生（化名）提到，圍網需用毛竹固定好，並覆蓋養殖水域，可防大閘蟹跑走及防水鳥偷吃。不過，颱風將湖內不少養殖區域的圍網掀翻，「目前，陽澄湖大閘蟹養殖基地，是幾家幸運幾家愁」。

養殖區域部分圍網被颱風吹倒。（上游新聞）

蟹農陳先生（化名）提到，颱風不僅吹翻養殖基地圍網、工棚等設施，還有部分大閘蟹趁亂逃逸，或影響今年大閘蟹的產量。他表示，本次颱風的影響特別嚴重，「圍網綁在毛竹上，如果毛竹漂在湖面上，說不定能擋住螃蟹逃逸，否則損失就大了」。

颱風過後，陽澄湖大閘蟹養殖基地用於固定圍網的毛竹供貨緊張。對於大閘蟹的市場行情，多位蟹農表示「現在還不好說，還不知道價格會怎麽樣呢」。

蟹農修覆圍網。（上游新聞）

《現代快報》報道，蟹農徐皓介紹，其養殖湖區的圍網都安然無恙，在颱風來臨前，蟹農們提前做好加固與防護工作，因此只有個別蟹農家的圍網受損，「螃蟹都在湖底，不存在被吹跑。而且，這個時間點避開了最後一層脫殼，整體影響不大」。

徐皓9月17日拍攝的養殖區情況。（現代快報）

徐皓養殖湖區的大閘蟹。（現代快報）

蘇州市農業綜合執法支隊陽澄湖一、二、三大隊已開展颱風後救災減災行動，多次出船查看湖區養殖受損情況。據介紹，有養殖湖區圍網整片損毀的情況，部分看護棚被掀起的水草壓倒，但無人員傷亡，目前正聯合相關部門幫助受損的養殖戶恢復生產。

蘇州市陽澄湖大閘蟹行業協會新聞發言人姚水生介紹，颱風對大閘蟹生產生活設施造成一定影響，部分養殖戶的電線桿倒塌，導致增氧泵未能及時向湖中供氧，相關部門正加緊協調開展搶修工作。

相關部門正協助養殖戶進行搶修。（現代快報）

江蘇陽澄湖大閘蟹推遲開捕「無緣」中秋 這一時間品蟹最肥美

據此前報道，陽澄湖大閘蟹開捕節將於9月25日舉行。由於今年夏季出現連續高溫天氣，大閘蟹脫殼困難，成熟期推遲，加上今年中秋比往年偏早，預計10月中旬後才有較大批量大閘蟹供應市場。