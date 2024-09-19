因買棋賣棋操縱比賽　中國象棋「第一人」王天一被終身禁賽

中國象棋協會周四（9月19日）發布通報指，運動員王天一、王躍飛等因「買棋、賣棋」操縱比賽，被終身禁賽。



王天一。（網上圖片）

通報指，2023年4月，象棋「錄音門」事件，引起社會關注。中國象棋協會其後查明王天一、王躍飛等運動員存在買棋賣棋操縱比賽等違規行為，時間跨度長、頻次高，性質非常惡劣，情節非常嚴重，對象棋運動發展造成了嚴重損害。

通報稱，為正風肅紀、懲前毖後，推動建立風清氣正的象棋運動發展環境，根據《中華人民共和國體育法》等相關規定，給予王天一、王躍飛終身禁賽、撤銷由中國象棋協會授予的包括特級大師在內的所有技術等級稱號的處罰，禁止二人從事和參與中國象棋協會及其會員單位組織或授權組織的所有象棋賽事和活動。

通報指出，賽風賽紀和行風行紀是象棋運動發展的生命線，中國象棋協會將舉一反三，全面深入組織開展象棋行風行紀整治，對買棋賣棋操縱比賽等違規行為嚴肅查處，絕不姑息，持續推動凈化象棋運動發展生態。

王天一被稱為中國象棋「第一人」。（網上圖片）

據此前報道，1989年4月23日出生於北京的王天一，很早就展現出象棋天賦。2014年，王天一獲得象棋棋手等級分全國第一名，並且連續十一年成為中國象棋霸主。其中在2023年，他的等級分達到了2800分，為中國象棋施行等級分以來的歷史新高，因此王天一也被譽為當今中國象棋「第一人」。

2023年6月，中國一段棋手王躍飛與郝繼超的一段電話錄音引發關注，直指王躍飛與王天一參與買棋，甚至用軟件作弊操控比賽。王躍飛甚至自稱有一批人參與其中，形成一條產業鏈。

2023年10月17日，時年73歲的中國象棋特級大師，有「棋王」之譽的柳大華公開實名舉報時任國家體育總局棋牌運動管理中心副主任郭莉萍，稱郭莉萍長期以來「包庇縱容中國象棋界的黑惡勢力，公然使用電腦軟件以及現代科技手段，操縱包辦國內各種大型比賽的勝負與獎金分配。」他還稱，「長期以來，郭莉萍對中國象棋界的這一驚天醜聞，不查不問，反而對挺身揭露醜聞的運動員、教練員進行百般打壓、打擊報復。」