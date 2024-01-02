被指浴缸排泄「肛珠」作弊　象棋冠軍起訴棋協：賠償精神損失10萬

2023年12月17日，全國象棋民間棋王爭霸賽總決賽在海南陵水收枰，河南棋手顏成龍戰勝吉林棋手張偉，獲得總決賽冠軍並收穫獎金10萬元。



然而，賽後有自媒體稱顏成龍疑似使用「肛珠」作弊，引發關注，對此中國象棋協會回應稱，河南省註冊運動員顏某某在賽區做出了不當行為，並引發負面輿情，將對其做出收回獎金獎項，禁賽一年的處罰。今年（2024年）1月2日當事人起訴中國棋協，要求賠償精神損失費10萬元（人民幣，下同）。



據此前報道，1975年出生的顏成龍，23歲首度拿下河南象棋省賽第三名，2004年獲得河南象棋省錦標賽冠軍，2007年開始擔任河南省象棋隊總教練，顏成龍多次代表河南省和農業體協參加全國團體賽和全國農民象棋賽，2021年第十四屆全運會群眾比賽象棋決賽，更贏得了男子個人冠軍。

不過本次比賽後，顏成龍從飯店退房後，飯店人員發現浴缸裡非常渾濁，疑似有排泄物。內地自媒體報道猜測顏成龍在比賽時使用了「肛珠」作弊，需要在浴缸裡把「肛珠」排出來並清洗。

12月26日，顏某某回應稱，自己因為拉肚子實在沒憋住，才在浴缸內排便。事後，他也沖洗了浴缸但沒清理乾淨，「協會處罰我了，我在和他們溝通著呢。」

據悉，「肛門珠」是近兩年在國際象棋界出現的一種新型的作弊手段，簡而言之就是棋手透過在肛門裡藏入可收發訊息的智慧肛珠來作弊。棋手看過棋局後透過括約肌有節奏地張弛收縮把訊息傳達給股間的超級計算機，後者分析棋局，然後用震動的高低頻刺激棋手的直腸神經。

內地象棋協會表示，顏成龍於17日當晚與他人在房間飲酒，其本人更於18日在所住宿房間的浴缸內排泄，這一行為破壞了酒店公物、違背了公序良俗，對賽事和象棋項目造成了負面影響，性質非常惡劣。因此象棋協會決定將2023年全國象棋民間棋王爭霸賽中的全部獎項、獎勵稱號收回，不予發放獎金，且自處罰決定作出之日起1年內，取消顏成龍參加象棋賽事相關資格。