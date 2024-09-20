南航首架C919成功首航　中國3大航司全部開啟國產大飛機商業營運

周四（9月19日）12時11分，中國南方航空（以下簡稱「南航」）CZ3539航班從廣州白雲國際機場起飛，滿載乘客飛往1000公里外的上海虹橋國際機場，並於當日下午2時3分順利降落。

至此，南航編號為「B-919J」的首架C919飛機正式邁入商業營運新階段，中國三大航空公司亦已全部開啟了國產大飛機的商業營運。



南航首架C919，9月19日成功首航。（微博）

南航首架C919，9月19日成功首航。（微博）

南航首架C919，9月19日成功首航。（微博）

C919大型客機是中國首次按照國際通行適航標準自行研製、具有自主知識產權的噴氣式幹線客機，擁有尖端科技、舒適性和經濟性等特點。2017年首飛，2023年5月實現商業首航。

南航首架C919飛機融合了南航「親和精細」和「綠色飛行」理念，採用164座三艙佈局，包含8個公務艙、18個明珠經濟艙和138個經濟艙。隨着南航首架C919飛機首航成功，後續南航還將結合市場需求和飛機引進計劃等因素，逐步將營運航線拓展至廣州至杭州和廣州至北京大興等航線。

此外，中國商飛公司一架從四川成都起飛的C919飛機，同日平穩降落在西藏拉薩貢嘎國際機場。這是C919飛機首次飛抵拉薩。它將開展多項研發試飛，為後續滿足高高原航線運行需求和高原型研發奠定基礎。

南航首架C919飛機餐。（微博）

今年4月，國航、南航分別與中國商飛簽訂採購協議，兩大航空公司分別購買100架C919飛機。（央視新聞）

飛抵拉薩後，C919飛機將展開高高原機場適應性檢查等。（央視新聞）

截至目前，C919飛機已累計安全飛行超1萬小時，執行商業航班超3700班、承運旅客突破50萬人次。

目前，共有9架C919飛機交付客戶。其中，中國東方航空公司營運7架飛機，國航、南航於8月28日同時接收首架C919飛機。9月10日，國航首架C919飛機成功首航正式投入營運。

2023年9月，在2021年簽訂首批5架C919的基礎上，東航再次與中國商飛簽署購機協議，增訂100架。今年4月，國航、南航分別與中國商飛簽訂採購協議，兩大航空公司分別購買100架C919飛機。