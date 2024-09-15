近距離接觸明星戰機　親自駕駛C919　珠海太空中心怎麼去？

走進天宮太空站、近距離參觀「玉兔一號」月球車、體驗駕駛C919.....即便不是太空人或飛行員，這些也都能一一實現！在珠海，有一個全國最大太空展覽館——珠海太空中心，是國內唯一一個獲國家載人航天辦公室授權、以1:1還原航天實景的展覽中心。場內配備大量科技遊戲，是一個沉浸式體驗太空科技的好去處。



4.2萬平方米 8大展區 全國最大太空科普樂園

珠海太空中心位於珠海金灣區珠海國際航展中心4號館，國際航展中心就是一年一度中國國際航空航天博覽會的展覽場地。（網上圖片)

珠海太空中心位於金灣區珠海國際航展中心4號館，2023年1月開幕。成立僅一年，已經成為全國有名的科普基地，同時得到「中國航天基金會航天科普教育基地」、「廣東省愛國主義教育基地」、「廣東省科普教育基地」、「廣東省全民國防教育基地」的稱號。今年2月還成為首批「全國智慧旅遊沉浸式體驗新空間培育試點項目」，是一個集研學、科普、旅遊為一體的綜合展覽樂園。

珠海太空中心面積達4.2萬平方米，相當於超過4個標準足球場，是全國第一個超大型太空展覽館。中心內有八大展區，分別是序廳、空間站核心區、航天展區、航空展區、國防展區、無人裝備展區、元宇宙展區，以及專題展區，由中國航展主辦單位支持建設。

1:1還原T字空間站 睡眠區都看得到

空間站內的睡眠區。（影片截圖）

空間站的一景一物，都與實體原型一樣。（影片截圖）

從樓梯登上空間站。（影片截圖）

從這角度，很清楚看到T-型空間站的外觀。（珠海太空中心微信/當代中國授權）

1:1還原空間站分別為天和核心艙、問天實驗艙、夢天實驗艙，單看模型已見氣勢。（珠海發佈/當代中國授權）

因為得到國家載人航天辦公室授權，珠海太空中心內的模型以1:1還原全貌，當中的T字空間站，更是高度還原天和核心艙、問天實驗艙和夢天實驗艙的艙內場景，是「鎮館之寶」。

一走進空間站內，便能夠看到航天員的工作區、生活區、睡眠區、出艙口等，親身體驗他們在「天宮」的工作和生活環境。

尺寸及大小與實物相若的模型，還有航天展區內的多型運載火箭，人氣火箭「胖五」就在當中。另外玉兔一號月球車、嫦娥五號探測站，都令人感受到航天工程的浩大和先進。

珠海太空中心航天展區內的運載火箭系列。 （網上圖片）

近距離看嫦娥五號探測器。（網上圖片）

玉兔一號月球車。 （網上圖片）

場內太空人有不同行裝，呈現他們不同的工作狀態。（網上圖片）

在航天展區，設有「登陸月球」、「探測火星」的體驗之旅。參觀者可以透過「數位月球」進行「登月演練」；進入「月球」開採礦場或育種實驗室，完成各項神秘任務；更可坐上「月球車」、「火星車」等各類太空交通工具，體驗宇宙穿梭。

近距離接觸五大明星戰機 還能駕駛C919？

科技元素展示中國國防實力。（珠海太空中心/當代中國授權 )

C919的駕駛艙是怎樣的？在這裏可以看到C919的「真身」，還可以模擬駕駛。（網上圖片）

航空展區和國防展區展示「20系列」戰機家族的傑出代表，包括殲20、運-20、直20、攻擊11、鵑鷹五大明星機型，呈現中國導彈武器裝備的最強實力。

此外還有模擬「蛟龍號」下潛深海7,000公尺的神奇之旅；坐在C919模擬駕駛艙內，還可以嘗試「駕駛」這架最新的國產客機，體驗當中的樂趣。

大量VR遊戲 體驗宇宙場景

珠海太空中心內有大量的有趣遊戲，體驗探索星球的情景。（珠海太空中心/當代中國授權）

珠海太空中心內有大量的有趣遊戲，體驗探索星球的情景。（網上圖片）

珠海太空中心內有大量的有趣遊戲，體驗探索星球的情景。（網上圖片）

珠海太空中心內有大量的有趣遊戲，體驗探索星球的情景。（網上圖片）

珠海太空中心的另一大亮點，則是提供大量VR體驗，參觀者可以戴上特製的眼鏡、化身軍人來一場陸海空大戰；坐在「火星車」上體驗一場「火星風暴」；還能透過元宇宙展區的互動遊戲，體驗宇宙奧秘。

除了展館外，中心還設有不同的航天及科技課堂、講座，增進學生及有興趣人士的科學知識，是一個難得的太空遊戲樂園。

珠海太空中心

地址：珠海金灣區珠海國際航展中心4號館

由香港乘搭跨境巴士到珠海華發喜來登酒店下車，步行至城軌十字門站，轉乘87路公交，於北山（華發商都）公交站下車，步行前往華發商都乘搭航展五號專線，下車步行至4號館即到珠海太空中心

下車步行約5分鐘即到珠海太空中心

開放時間：周二至周日10:00-18:00

費用：門票88元（平日）、108元（假日）

預約：珠海太空中心官方微信公眾號

本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注：https://www.ourchinastory.com/

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