國防部：美製武器非「護身符」　乃民進黨自取滅亡的「索命繩」

美國國務院9月16日宣布，拜登政府已經批准向台灣出售總值約2.28億美元的軍用零件計劃，預計在1個月後生效。對此，中國國防部發言人張曉剛20日表示，美製武器是民進黨當局自取滅亡的「索命繩」。



張曉剛表示，美方向中國台灣地區出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報特別是「八一七公報」的規定，嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重破壞台海和平穩定。中方對此強烈不滿和堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

張續指，「台獨」是台海和平穩定的最大毒瘤。美方「以武助獨」向「台獨」分裂勢力釋放嚴重錯誤信號，正一步步把台灣推向兵兇戰危的險境，嚴重危害台灣同胞的安全與福祉，嚴重推升台海緊張局勢。需要強調的是，台灣的安全取決於兩岸關係和平發展，美製武器不是民進黨當局的「護身符」，而是其自取滅亡的「索命繩」。

張進一步強調，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線。中方敦促美方切實落實不支持「台獨」承諾，停止美台軍事勾連，停止以任何方式武裝台灣，以實際行動維護兩國兩軍關係穩定、健康、可持續發展。中國人民解放軍將繼續加強練兵備戰，採取果斷有力措施，堅決挫敗任何「台獨」分裂圖謀和外部勢力干涉。