美國拜登任內第16度對台軍售　台官方：實踐「堅若磐石」安全承諾

美國國務院9月16日宣布，拜登政府已經批准向台灣出售總值約2.28億美元的軍用零件計劃，預計在1個月後生效。對此，台灣軍方17日回應指，是軍售有助於維持空軍各型機裝備戰備及妥善。台外交部則表示，美方持續實踐近年來對台軍售常態化政策與「堅若磐石」的安全承諾，展現美國政府對充實台灣國防能力的高度支持。



今次是拜登任內第16度對台軍售，美國國務院聲明指，今次軍售涉及開放式零附件修理回運，指台軍為該批設備融入部隊時沒有難度。

台灣軍方回應指，中共常態化灰色地帶侵擾，壓迫海空域訓練空間與反應時間，美方此次同意供售的航材零附件修理回運，有助於維持空軍各型機裝備戰備及妥善。美國基於「台灣關係法」與「六項保證」，持續協助台灣維持足夠的自我防衛能力，是維持區域穩定的基礎。對於美方軍售決定，軍方表達誠摯感謝。

台外交部則指出，美方持續實踐近年來對台軍售常態化政策與「堅若磐石」的安全承諾，展現美國政府對充實台灣國防能力的高度支持，以及對台海和平與穩定重視。面對北京頻繁使用灰色地帶手段侵擾及脅迫台灣與區域國家，台灣除持續展現守護決心，提升自我防衛能力及不對稱戰力，堅定捍衛人民福祉與自由、民主的生活方式，也將持續深化台美緊密的安全夥伴關係，共同維護以規則為基礎的國際秩序，促進台海及印太區域的和平、穩定與繁榮。