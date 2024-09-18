拜登任內第16度對台軍售　美台商會：無助台軍事現代化

美國國務院9月16日宣布，拜登政府已經批准向台灣出售總值約2.28億美元的軍用零件計劃，預計在1個月後生效。不過美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）周三（18日）指出，軍售項目延續拜登穩定提供小額彈藥的趨勢，但2020年以來，美國對台灣軍隊現代化的支持已經停止，這不利台灣因應所有突發事件。



今次是拜登任內第16度對台軍售，美國國務院聲明指，今次軍售涉及開放式零附件修理回運，指台軍為該批設備融入部隊時沒有難度。對此，韓儒伯透過新聞稿表示，這延續了美國過去近4年來的穩定趨勢，分批提供台灣價值相對較低的彈藥及維持性物資。

然而他也指出，自2020年來，美國對台灣軍隊現代化的支持已經停止，單一聚焦於透過維持性物資及彈藥增補，來強化台灣因應防禦「諾曼第登陸」（D-Day）式動態攻擊的能力。而這類動態攻擊並不是台灣軍隊面臨的唯一挑戰。他認為，由於美國和盟軍將在何處援助台灣的戰略並不明確，台灣仍被迫因應所有突發事件。同時，美國並未支持台灣面對灰色地帶、封鎖及隔離等情境，隨著時間推移，這正在破壞穩定，而解放軍也在快速推進現代化。

商會認為最新一波軍售無助台灣軍事現代化。（資料圖片）

韓儒伯進一步稱，拜登政府似乎將每筆軍售的美元價值降至最低，而這讓人回想起前總統特朗普時代前的做法，即超過10億美元的對台軍售，就會被視為對北京過度挑釁，應該避免。

在2022年時，韓儒伯也曾撰文表示，拜登政府將台灣的國防聚焦於所謂「不對稱」措施，僅符合其定義的軍力項目、或是美國評估台灣可以負擔的裝備，才可以對台出售。可事實上，「不對稱」的定義不停改變，在美國也有許多人對其定義、以及新政策如何運用在台灣整體防衛持不同立場。

韓儒伯表示，若美國拒絕出售反潛直升機，或指揮管制機予台灣，那拜登政府應清楚說明美國海軍將會滿足台灣的防衛需求，包含訓練台灣軍隊以確保作業互通能力，以及劃分明確的責任與分工，確保充分地運用整體資源。