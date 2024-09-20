首次3天內登陸2個颱風　上海暴雨地鐵站積水及膝　市民：像下瀑布

9月19日晚，今年第14號颱風「普拉桑」（熱帶風暴級）的中心在上海市奉賢區沿海二次登陸，受其尾部殘餘環流影響，上海持續受暴雨侵襲。20日7時49分，上海中心氣象台更新暴雨黃色預警信號為暴雨橙色預警信號，並維持此前發布的雷電黃色預警、黃浦江高潮位黃色預警信號，全市防汛防台II級（二級）響應啟動。而在網上，不少網友反映雨水猛烈，甚至「感覺在下瀑布」。



網傳畫面顯示，浦東新區惠南地鐵站區域積水嚴重，積水差不多至膝蓋位置，行人、車輛皆艱難跋涉；徐匯區部分路段亦有一定的積水。有在通勤路上的網友稱，地鐵上人流很少，也有人稱自己「淌水上班，全身濕透」，即使穿雨鞋和短褲也沒有用，更有網友稱雨水猛烈得「感覺在下瀑布」。

浦東楊高中路。（澎湃新聞）

惠南地鐵站附近。（澎湃新聞）

上海游泳館地鐵站附近。（澎湃新聞）

截至20日上午9時，上海全市面平均雨量為73.28毫米，在614個測站中，28個達到特大暴雨程度，約佔4.6%；123個達到大暴雨程度，約佔20.0%。225個達到暴雨程度，約佔36.6%；155個達到大雨程度，約佔25.2%；45個達到中雨程度，約佔7.3%。降雨主要集中在奉賢區、浦東新區、閔行區等。最大過程雨量為奉賢四團楊家宅氣象觀測站340.9毫米；最大小時雨量是浦東泥城公園氣象觀測站116毫米，浦東泥城和奉賢四團兩個測站6小時累計雨量超過300毫米，分別打破浦東和奉賢歷史記錄。水文測站中，黃浦公園、米市渡等22個測站超警戒水位。

5時15分，奉賢區氣象台更新暴雨橙色預警信號為暴雨紅色預警信號，並發布「六停」通知。按照《上海市氣象災害防御辦法》、《關於本市應對極端天氣停課安排和誤工處理的實施意見》等相關規定，當相關區域發布氣象災害紅色預警，除政府機關和直接保障城市運行的企事業單位外，其他用人單位可採取臨時停課、停工、停運、停航、停園、停業等措施。

徐匯濱江附近。（澎湃新聞）

楊浦區國定路上。（新民晚報）

另一方面，上海市氣象局稱，目前普拉桑的中心雖然已移入江蘇江陰境內並減弱為熱帶風暴，但上海處在風暴右後側，遭遇「列車效應」，海上水汽源源不斷匯聚，又上岸後抬升，因而降水持續。

這也是有氣象記錄以來，上海首次在三天內登陸兩個颱風。9月16日，今年第13號颱風「貝碧嘉」在上海浦東臨港新城沿海登陸。

此外，「普拉桑」登陸後的殘留雲系，將在21日後期與南下的冷空氣相結合，這將導致長三角地區有暴雨，局部大暴雨。預計21至22日，上海仍有大雨到暴雨過程，集中降水時段在21日夜間到22日上午，累積雨量30至70毫米，最大小時雨強30至50毫米。