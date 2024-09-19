雙颱夾擊！普拉桑將在浙江登陸　蘇力已形成　廣東部分列車停運

中央氣台19日10時繼續發佈颱風黃色預警，今年第14號颱風「普拉桑」已於19日上午加強為強熱帶風暴級，同時，南海熱帶低壓已於今天上午發展為今年第15號颱風「蘇力」（熱帶風暴級），19日8時其中心位於越南廣治省東河市東北方向約155公里的南海西部海面上，中心附近最大風力8級（18米/秒）。



中央氣台19日10時繼續發佈颱風黃色預警，今年第14號颱風「普拉桑」已於19日上午加強為強熱帶風暴級，同時，南海熱帶低壓已於今天上午發展為今年第15號颱風「蘇力」（熱帶風暴級）

「普拉桑」上午10點鐘其中心位於浙江省寧波市象山縣東偏南方大約320公里的東海海面上，中心附近最大風力有10級（25米/秒），中心最低氣壓為985百帕，七級風圈半徑150-160公里。

預計，「普拉桑」將以每小時40-45公里的速度向西偏北方向快速移動，強度還將有所增強，並將於19日下午到晚上在浙江象山到上海浦東一帶沿海登陸（熱帶風暴級或強熱帶風暴級，9-11級，23-30米/秒），之後強度逐漸減弱。

預計，「蘇力」將以10到15公里的時速向偏西方向移動，今天傍晚到夜間在越南北部沿海登陸。

深圳多趟列車停運

受颱風「普拉桑」影響，為確保旅客和列車安全，深圳北站停運上海、杭州等方向動車組列車。截至19日9時，部分停運資訊如下：

深圳北—廈門D676次停運

深圳北—杭州東D3112、D3308次停運

深圳北—南京南D2282、D2294次停運

深圳北—南通D2284/5、D2290/1次停運

深圳北—潮汕D7342次停運

深圳北—贛州西D2414次停運

深圳北—上海虹橋D3108次停運

深圳北—淮安東D3126次停運

東莞南—上海虹橋D385/8、D2421/4次停運（經停深圳北）

廣州東—杭州東D3121/4次停運（經停深圳北）

廣州東—台州D2429/32次停運（經停深圳北）



廣東多地有雨 高溫即將結束

颱風「普拉桑」將在浙江沿海登陸，對廣東無直接影響，但是颱風「蘇力」將會影響廣東部分地區。

據廣東天氣，受颱風「蘇力」週邊環流雲系影響，雷州半島雨水頻密，有小到中雨局部大雨，其餘地區以晴熱天氣為主，偶有雷陣雨。

廣東多地有雨

預計20-22日，廣東處於副熱帶高壓南側邊緣不穩定區域，且受輻合帶北側東北氣流影響，雷雨趨於活躍，局部雨勢較大，雷雨時並伴有8級左右短時大風。氣溫方面：20-21日，受降水影響，廣東省35℃及以上高溫範圍將逐漸縮小；22日受北方冷空氣南下影響，廣東省高溫天氣將結束。