中國社科院歷經「政治地震」　新學部委員須效忠黨與習思想

中國社會科學院日前因經濟研究所的領導層更換引發外界關注，被外界形容為「政治地震」。在此背景下，該院院長兼黨組書記高翔於新當選學部委員頒證儀式暨座談會上發表講話，強調新當選的學部委員必須對黨絕對忠誠，並要求他們成為推動構建中國哲學社會科學自主知識體系的表率。



根據中國社會科學網，中國社科院2024年新當選學部委員頒證儀式暨工作座談會本月20日舉行，院長、黨組書記高翔講話，為9名新當選學部委員頒發證書。

中國社會科學院經濟研究所日前傳出「政治地震」，領導層因為涉嫌「妄議中央」而全部被更換。（中國社會科學院經濟研究所官網）

台媒《中央社》報道，高翔在會中指出，評選新學部委員時，政治標準被視為首要評價指標，並強調堅持「三項共識」，即按照習近平和中共中央的要求辦好中國社科院、服務習近平和中共中央是中國社科院的天職、習近平新時代中國特色社會主義思想是新時代中國特色哲學社會科學的旗幟和靈魂。

高翔強調，新當選學部委員要做對黨絕對忠誠的表率；一絲不茍學習研究闡釋「習近平新時代中國特色社會主義思想」，做踐行「三項共識」的表率；強化使命擔當，做服務習近平總書記和黨中央的表率；堅持學術引領，做加快構建中國哲學社會科學自主知識體系的表率等。

此次領導層大換血源於8月的「政治地震」，中國社科院經濟研究所的多名高層因副所長朱恒鵬涉嫌「妄議中央」，最後導致經濟所所長、書記、副所長全部更換，這一事件引發了內地學術圈的震撼與討論。