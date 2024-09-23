美眾議院砸16億美元對抗中國影響　央視反揭美國資助媒體水軍真相

美國聯邦眾議院日前通過一項16.25億美元的法案，旨在支持全球獨立媒體和非政府組織對抗「中國惡意影響」。此舉引發官媒央視的強烈批評，央視連續兩天指責美國此法案是用來操控輿論、抹黑中國，對國際輿論生態造成負面影響。



央視國際銳評指出，美國正利用這筆資金資助特定機構，透過三種套路發動全球性對華認知戰，企圖打擊中國國際形象。央視強調，美國即便砸再多錢，也無法阻擋中國的持續發展。

央視評論指出，這項法案慫恿受美國資助的個人和實體極力捏造與之相關的負面消息，坐實了美方才是真正的虛假信息散布者。而16.25億美元相當於美國全球媒體署年度預算的兩倍；評論引述有分析人士說法，稱此舉足見美方的霸權焦慮及某些人為撈取政治資本抹黑中國之急切。

儘管法案沒有直接點出這筆巨款具體怎麽花，但裡面出現了兩個的名字──全球參與中心（GEC）和美國國際開發署，央視認為，這項法案如簽署成法，這筆巨款很有可能主要流向這兩個機構，並進一步分析了三種套路：首先是「花錢買水軍」，如南海局勢中一些獨立媒體與GEC的聯繫；其次是「砸錢給機構」，如瑞士良好棉花發展協會（BCI）在「新疆棉」事件中的角色；最後是加強新媒體的滲透，如新冠疫情期間大批中國帳號被封。

央視評論指出，美國此舉體現了其「全政府」和「全球性」的對華認知戰佈局。近期，美國眾議院密集討論多個涉華法案，透露出美國對華政策的強硬與焦慮，意圖透過強調「中國威脅」來轉移內部矛盾，拉攏選民支持。

同時，央視在也在22日「視評線」報道中批評美國發表的反華「願景文件」，稱美國干預中國在非洲的投資，利用當地媒體和政府發動輿論攻擊，導致中國撤出並讓美軍進駐。