肇事車cam直擊｜司機絕望大喊｢完了完了｣ 湖南多車相撞釀6死7傷
撰文：盛昀
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9月23日上午，湖南株洲蘆淞大橋發生一宗多車相撞交通事故，事故已經造成6人死亡7人受傷。據肇事車輛行車記錄儀顯示，該車被後車追尾後失控，躥入對向車道逆行連撞多輛電動車及私家車，肇事司機絕望大喊「完了、完了」。
警方通報指，9月23日早上7時36分，43歲男司機劉某駕駛一輛白色小汽車在蘆淞大橋由西往東行駛至大橋中部位置處，被57歲男司機王某某駕駛的出租車追尾，致使劉某車輛失控駛向對向車道與多車相撞，造成6人死亡7人受傷。
據肇事車輛行車記錄儀顯示，該車被後車追尾後失控，躥入對向車道逆行連撞多輛電動車及私家車，肇事司機絕望大喊「完了、完了」。
內媒《澎湃新聞》報道，據目擊者拍攝的現場影片顯示，有多人受傷躺在路面，已無法動彈，其中包括一名穿紅色上衣的兒童，不遠處有多輛電動車和汽車被撞，一輛電動車被撞得車身完全散架。有知情人士表示，送往醫院的傷者初步判斷無生命危險。
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