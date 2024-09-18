海莉子Hayley騎友曾勸其不去：路窄車多彎道視線不好｜大嶼山車禍
撰文：盛昀
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9月15日，一名內地網紅｢海莉子Hayley｣（真名潘海麗）在大嶼山羗山道，遭一輛旅遊巴撞倒，當場被證實死亡。內媒《南方都市報》報道，死者生前騎友表示，出事路段路窄車多，林木茂密，彎道視線不好，曾勸海麗不要參加此次騎行。
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據此前報道，9月15日，大嶼山羗山道發生奪命車禍，一名31歲姓潘內地單車女網紅「海莉子Hayley」，相約10名車友「騎遊」期間 ，疑落斜失控越線，直撞一輛旅遊巴右邊後輪，捲入車底，輾爆頭部，當場身亡。警方表示，經調查後，姓鍾（59歲）旅遊巴男司機，涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」被捕，他正被扣查。
內媒《南方都市報》報道，海麗生前騎友小光（化名）表示，出事路段路窄車多，林木茂密，彎道視線不好，她曾勸海麗不要參加此次騎行。「也許我去了她就不會出事」，小光表達了她的遺憾與惋惜。
現場圖片顯示，事發路段為雙向兩車道，涉事大巴車幾乎與單個車道等寬，沒有專門的騎行車道。
有本港居民莫女士表示，大嶼山的道路一直以來都狹窄且多急彎，大巴車在一些彎道錯車時甚至需要一方先停下避讓，使對向來車先通行。
有多年騎行經驗的香港騎手表示，香港路窄車速高，部分司機對自行車沒有較好的禮讓意識，他自己通常都會選擇車輛相對較少的路段騎行。
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