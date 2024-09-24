王毅UN演講直批美國「小院高牆」政策　籲大國打破地緣政治小圈子

習近平主席特別代表、中共中央政治局委員、外交部長王毅9月23日出席聯合國未來峰會，發表題為《把握共同命運 共創美好未來》的主旨演講，針對全球安全、發展和未來挑戰提出中方的四點主張。他強調，當前世界面臨百年未有之大變局，各國應攜手應對，並暗批美國片面追求「贏者通吃」的政策，特別是打造「小院高牆」的行徑，只會禁錮自身、割裂世界。



王毅特意強調，作為大國，應該為全球合作作出表率，打破地緣政治的小圈子，超越衝突對抗小集團，做世界團結的「推進器」、國際和平的「壓艙石」。王毅指出，各國乘坐在一條命運與共的大船上，要共享發展機遇，謀求合作共贏。王毅同時強烈反對單邊制裁和霸權行徑，表示這些行為只會損害發展中國家的正當權益。

王毅在紐約出席聯合國未來峰會並發表致詞。（外交部官網）

王毅還談到新一輪科技革命和全球治理挑戰，強調中國支持聯合國在人工智能治理中的主導作用，並將提出「人工智能能力建設普惠計劃」，以促進全球在科技領域的合作與發展。

除了出席聯合國會議，王毅還在同日分別會見了印尼對華合作牽頭人盧胡特、黎巴嫩、委內瑞拉、巴拿馬、埃塞俄比亞、匈牙利等國外長以及日本外相，討論雙邊關切議題，強化中方與這些國家的合作與交流。