拜登批中國在印太咄咄逼人　中國外交部籲美放下「維霸遏華」執念

針對美國總統拜登上周末批評中國在區域中咄咄逼人，中國外交部周一（9月23日）呼籲美國放下維護霸權和遏制中國的執念，停止拿地區國家當工具，停止粉飾美化各類小圈子的戰略企圖。



美國總統拜登（Joe Biden）、印度總理莫迪（Narendra Modi）、日本首相岸田文雄，以及澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）上周六（21日）在美國特拉華州舉行四方安全對話（QUAD）領導人會議。

QUAD峰會：美國總統拜登、日本首相岸田文雄、澳洲總理阿爾巴尼斯和印度總理莫迪於2024年9月21日出席在美國特拉華州克萊蒙特舉行的四方安全會談（QUAD）領導人峰會。（Reuters）

在官方直播中，拜登稱「中國繼續表現得咄咄逼人，在整個地區考驗我們，在南中國海、東中國海、南亞和台灣海峽都是如此。在我們關係的各個領域都是如此，包括經濟和技術領域。」多家通訊社報道說，這番話原本屬於閉門講話，但因為會場忘記關掉麥克風而意外流出。

儘管白宮表示四方安全對話不針對任何其他國家，北京不應該對此提出異議，但拜登的上述言論顯示，他在峰會小組會議上首先就介紹了中國的情況以及其看法。

中國外交部發言人林劍周一在例行記者會上回應稱：「美方口口聲聲說不針對中國，但峰會的第一個話題就是中國，峰會還處處拿中國說事，這是睜着眼睛說瞎話，連美國媒體都不相信。

2024年9月21日，在美國特拉華州克萊蒙特舉行的四方安全會談（QUAD）領導人峰會將是日本首相岸田文雄卸任前的最後行程之一。（Reuters）

林劍指出，四方安全對話在美方的印太戰略中被定位為地區的首要領導機制，是美國圍堵中國、維護美霸權的一個工具。印太戰略試圖以炒作「中國威脅」，凝聚排華遏華的共識，試圖以涉海議題糾集軍事安全合作，意圖、手法如出一轍。

林劍表示，中方一貫主張國與國之間的合作不能針對第三方，更不能損害第三方的利益。任何地區倡議都要順應地區大勢，促進地區和平穩定與繁榮。拼湊封閉排他的小圈子，損害地區國家的互信與合作，與求和平、謀發展、促合作、圖繁榮的亞太大勢背道而馳，註定走不遠，更走不通。

他並敦促美方放下「維霸遏華」的執念，停止拿地區國家當工具，停止粉飾美化各類小圈子的戰略企圖，將不尋求強化同盟關係反對中國的表態落到實處，而不是以犧牲他國的戰略安全利益和亞太人民的福祉為代價來謀取私利。