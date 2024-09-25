相隔44年罕見｢全射程｣　內媒：火箭軍向太平洋試射導彈或為東風41

國防部今（25）日上午宣布解放軍火箭軍成功向太平洋公海海域發射一枚攜帶訓練模擬彈頭的洲際彈道導彈，導彈精準落入預定海域。官方強調，此次發射是年度軍事訓練的一部分，官方強調這符合國際法和國際慣例，並不針對任何具體國家或目標。



內媒《第一軍情》和《天下布武》援引Osinter公開的空域警告圖推測，這次試射導彈可能從海南島附近發射，射程超過1.2萬公里，落點位於太平洋東南海域。報道指出，儘管火箭軍此次使用的洲際導彈型號尚未明確公布，但推測很可能是「東風-41」，這是一款可攜帶最多10枚核彈頭、射程達1.4萬公里的公路機動核導彈。

2019年國慶閱兵上的東風-41核導彈方隊。（新華社）

另一款可能的型號是「東風-5B/C」重型洲際導彈，這是一種液體燃料導彈，使用井基發射模式，射程高達1.5萬公里，曾多次亮相於軍方閱兵式。

分析指出，無論是東風-41還是東風-5，從中國本土發射的話，跨越太平洋射程都能覆蓋美國全境。「毫無疑問的是，此次發射的目的就是要『震懾宵小』，也表明解放軍的核打擊能力已經十分成熟，也保持著高度的實戰準備」。

內媒《觀察者網》則發表軍事評論員分析文章，認為這次試射無疑是對國際展示中國的核打擊能力，並且其覆蓋範圍能達到美國全境，進一步展現了中國在戰略核武領域的高度實戰準備。