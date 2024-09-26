解放軍44年來首全射程試射洲際導彈　高清照片曝光　多項細節成謎

國防部昨日（25日）宣布解放軍火箭軍成功向太平洋公海海域發射一枚攜帶訓練模擬彈頭的洲際彈道導彈，導彈精準落入預定海域。這是解放軍時隔44年再次進行洲際彈道導彈全射程測試。



解放軍所屬的《中國軍號》微博號今日（26日）公布了昨天上午8時44分所發射的洲際彈道導彈的發射畫面照片，引發關注。



解放軍所屬的《中國軍號》微博號今日（26日）公布了昨天上午8時44分所發射的洲際彈道導彈的發射畫面照片，引發關注。（《中國軍號》）

解放軍所屬的《中國軍號》微博號今日（26日）公布了昨天上午8時44分所發射的洲際彈道導彈的發射畫面照片，引發關注。（《中國軍號》）

解放軍所屬的《中國軍號》微博號今日（26日）公布了昨天上午8時44分所發射的洲際彈道導彈的發射畫面照片，引發關注。（《中國軍號》）

台媒《聯合報》報道指，從照片上可見發射的地方周圍是空曠的草地，先前據傳這枚導彈是車載發射器所發射，以照片展示的場景地上仍矗立著一截發射筒，有高度可能即是由發射車所發射，照片顯示了導彈剛發射時冒出的濃煙與火燄，導彈呈現圓柱體，彈頭則似圓錐形，彈身到彈頭之間的頸部，還有一段直徑較窄的柱身，讓導彈呈三段結構，但仍無法清晰分辨是何種型號。

《中國軍號》並附上說明稱，「9月25日8時44分，中國人民解放軍火箭軍向太平洋相關公海海域，成功發射1發攜載訓練模擬彈頭的洲際彈道飛彈，準確落入預定海域。這次飛彈發射，是火箭軍年度軍事訓練例行性安排，有效檢驗武器裝備性能和部隊訓練水平，達到了預期目的。中方提前向有關國家作了通報。」

這則說明中仍未將導彈的型號，以及具體的射程、射高、射向與軌跡、落點經緯度做出進一步說明。也未確認發射地點就是昨各方報道中推測的海南島。