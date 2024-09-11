加拿大擬對中國太陽能產品、半導體等徵收附加稅　啟動30天諮詢

加拿大財政部9月10日啟動新一輪諮詢，研究是否對中國進口的關鍵礦產品、電池及零部件、太陽能產品，以及半導體徵收附加稅。諮詢由9月10日起展開，為期30天。加拿大財政部稱，相關措施將有助保護加拿大工人及產業，免受中國不公平貿易政策影響。



圖為攝於2022年2月25日照片，顯示電腦電路板上的半導體晶片。（Reuters/資料圖片）

加拿大財政部表示，中國生產商正受惠於中國政府主導、蓄意的產能過剩政策，以及中國缺乏嚴格的勞工和環境標準。這種不公平競爭對加拿大，以至於全球各地的工人和企業構成威脅，損害加拿大的長期經濟繁榮，當局因此展開新一輪加徵關稅諮詢。

中國車・中國製汽車・中國電動車・中國汽車業・中國車業・關稅：2024年7月4日，圖為鏡頭下比亞迪在泰國羅勇開設第一間電動車工廠。（Reuters）

中加貿易關係越趨繃緊，加拿大上月以中國不公平貿易為由，決定跟從美國對中國進口電動汽車徵收100%關稅，並對中國進口的鋼鐵和鋁產品徵收25%的額外關稅。兩者將分別在10月1日及15日生效。

中國亦不甘示弱，上周表示計劃對從加拿大進口的油菜籽（canola）展開反傾銷調查，並就電動汽車及鋼鐵和鋁產品遭加稅事宜，尋求訴諸世界貿易組織（WTO）磋商。