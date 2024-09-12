加拿大擬再對中國電池、半導體加稅　商務部：不要一錯再錯

加拿大財政部宣布，正考慮對從中國進口的關鍵礦產、電池和零部件、太陽能產品及半導體徵收附加稅，並展開為期30天的公眾諮詢。

對此，9月11日，商務部發言人回應稱，敦促加方不要一錯再錯，將密切關注加方後續動向。



商務部發言人表示，中方注意到加方發布相關文件。在出台對華電動汽車等限制措施僅半個月後，加方再次罔顧事實，跟隨個別國家，威脅對華採取單邊打壓措施，嚴重阻礙中加兩國企業開展正常經貿合作，嚴重沖擊中加經貿關系，嚴重破壞全球經濟體系和經貿規則，沖擊全球產業鏈和供應鏈穩定。加方此舉是危險和不負責任的。中方堅決反對。

中方敦促加方尊重事實，遵守世貿組織規則，不要一錯再錯。中方將密切關注加方後續動向，並采取一切必要措施，堅定維護中國企業正當權益。

中加關係。（Reuters）

加拿大財政部在此前的聲明中指出，當地勞工、汽車產業以及相關產業的關鍵製造業供應鏈，正面臨來自中國製造商的「不公平競爭」。中國駐加拿大大使館發言人對此表示，該聲明是「擴大單邊主義和保護主義措施」，中方強烈反對將採取堅定措施，捍衛合法權益。

出電池、礦產等加收附加稅外，據此前報道，加拿大早前宣布計劃於10月1日起對中國電動車加徵100%關稅，對中國鋼鐵和鋁徵收25%關稅。彼時，商務部回應表示，將對加方的有關做法訴至世貿組織爭端解決機制。