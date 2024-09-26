教育雙減｜教育部：加強培訓機構預收費監管　堅決遏制過高收費

內地近年來實施教育「雙減」政策，在周四（26日）國務院新聞辦公室「推動高質量發展」系列主題新聞發布會上，教育部副部長王嘉毅介紹道，當局將加強培訓機構預收費監管，堅決遏制過高的收費行為。



王嘉毅表示，三年來，教育系統認真貫徹落實中央關於「雙減」的部署，特別突出強化學校作為主陣地的作用，紮實推進「雙減」工作，概括起來就是「雙降雙升」。第一個「降」是義務教育階段學科類培訓機構數量大幅度下降，大規模學科類培訓無序發展趨勢已經基本上得到了遏制。第二個「降」是學生作業負擔和校外培訓負擔的下降。第一個「升」是全國20多萬所義務教育階段學校普遍開展了課後服務，自願參加課後服務的學生比例由「雙減」前的50%左右提升到目前的90%以上。第二個「升」是義務教育階段學生教學質量明顯提升。

王嘉毅表示，下一步將持續鞏固「雙減」成果，營造良好的教育生態，最後實現校內「雙加」。具體會抓好四個方面的工作，一是擴資源，穩固中小學課堂教學質量「基本盤」。深入實施基礎教育擴優提質行動計劃，優化區域教育資源配置，加強高素質專業化教師隊伍建設，堅定推進教育數字化戰略，有效擴大優質教育資源的覆蓋面。

二是提質量，激活學校教育教學的「內動力」。通過優化教學方式、強化教學管理、推動科技賦能等舉措，全面提升課堂教學水平，確保校內教師能夠「教足教好」、學生能夠「學足學好」。持續提升學校課後服務水平，特別是滿足學生多樣化的學習需求。

三是重實踐，構建全面育人體系「大格局」。全面落實實踐育人的要求，深入落實科學教育提質計劃，加強學科實踐、跨學科實踐和綜合社會實踐，培養學生的探索性、創新性的思維品質。

四是強監管，塑造校內外同步治理的良好生態。健全校外培訓治理長效常態機制，嚴控學科類培訓，加強學科類隱形變異培訓治理，規範非學科類培訓，特別是要嚴肅查處違法違規培訓行為。加強培訓機構預收費監管，堅決遏制過高的收費和過度的逐利行為。