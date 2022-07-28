教育雙減｜新東方蝕77億學校剩107間　俞敏洪：去年充滿挑戰機遇

新東方披露截至2022年5月31日第四季度及年度的未經審核財務業績。其中顯示，2022財年第四季度的淨營收同比下跌56.8%至5.24億美元（41.13億港幣），經營虧損為1.056億美元（8.29億港幣），股東應占淨虧損為1.893億美元（14.86億港幣）。



官方媒體《中新社》報道，新東方2022財年淨營收約為31.05億美元（243.72億港幣），經營虧損約為9.83億美元（77.16億港幣）。

截至2022年5月31日止，學校及學習中心的總數為744間。與截至2021年5月31日止的1669間相比，減少了925間。截至2022年5月31日止，學校的總數為107間。

新東方董事會執行主席俞敏洪表示，2022財年是充滿挑戰和機遇的一年。為符合最新的政策，新東方重組了核心業務及營運，並已邁入全新階段。新東方剩餘的主要業務表現穩定，為未來的發展奠定了堅實的基礎。今年年初開展的各項新業務也取得令人鼓舞的成績。

2021年9月1日，在北京的一所小學舉行的新學年第一天儀式前，學生們準備一面國旗，教師們在佈置凳子。（Getty Images）

什麼是「雙減」? 為什麼要「雙減」？

教育部校外教育培訓監管司表示，「雙減」即減輕義務教育階段學生作業負擔、減輕校外培訓負擔，教育部黨組將其作為「一號工程」。

監管司批評，學生學業負擔過重嚴重影響全面發展和健康成長；培訓行業野蠻生長，功利主義傾向嚴重，擾亂學校正常教育教學秩序，對學校教育體系產生強力衝擊。培訓機構炒作渲染焦慮，裹挾全社會被動參與，收取高額費用，嚴重降低民眾教育獲得感、幸福感、安全感。「雙減」是為了立德樹人、國家教育體系根基、民眾小康生活。

2021年9月1日，中國北京小學生離校。9月1日是中國學年的開始。（Getty Images）

「雙減」成效？

監管司表示，培訓市場虛火大幅降溫，廣告基本絕跡，資本大幅撤離，野蠻生長現象得到有效遏制。原12.4萬個線下校外培訓機構壓減到9728個，壓減率為92%；原263個線上校外培訓機構壓減到34個，壓減率為87%；預收費監管基本實現全覆蓋，監管總額超過130億；所有省份均已出台政府指導價標準，收費較出台之前平均下降4成以上；第三方調查顯示，85%的家長對學校課後服務表示滿意，72%的家長反映教育焦慮有所緩解，90%以上學生表示學業負擔有所減輕。

不過，台灣政治大學社會系助理教授姜以琳批評，透過「雙減」政策進行大規模教育改革，雖立意良好，但與現行教育模式與體制的重大分歧，極可能加劇貧富在教育上差距。民意呈現兩極化反應，中下層人民支持度較高，上層及精英階級者較為反對；校外培訓業者受影響最大，稱政府不給生路；中小學教師對政策感到不滿。