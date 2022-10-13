教育雙減｜福州將推體育家庭作業　以保障學生每日鍛煉1小時

內地去年起實施教育「雙減」政策，力求減輕學生在作業過重和校外培訓上的負擔。近日，福州市體育局、福州市教育局聯合印發《福州市深化體教融合促進青少年健康發展的實施意見》（以下簡稱《實施意見》）的通知，要求切實保障學生每天校內、校外體育鍛煉時間不少於1小時。



《實施意見》確定了加強學校體育工作、完善青少年體育賽事體系、優化青少年體育訓練佈局、深化體校改革等8項任務，提出到2025年基本形成教學體系規範、訓練構架完整、競賽體系完備、人才渠道暢通、保障機制健全的體教融合工作機制和模式。

福州市發布通知，要求切實保障學生每天校內、校外體育鍛煉時間不少於1小時。（視覺中國）

根據《實施意見》，未來5年福州將完善「健康知識+基本運動技能+專項運動技能」學校體育教學模式，指導學生在義務教育階段掌握1項至2項運動技能，並保障學生每天校內、校外體育鍛煉時間不少於1小時。逐步實施體育家庭作業製度，鼓勵學校根據學生體質健康實際情況，佈置有針對性的體育家庭作業，促進學生養成終身鍛煉的習慣。

師資力量方面，福州將制定中小學校設立專兼職教練員崗位方案，以體育傳統特色學校為試點，逐步推廣至其他學校。支持退役運動員擔任體育教師和教練員，對5類體育專業人才可在教師招聘中免於筆試直接進行面試，且允許「先上崗、後考證」，可在入編後1年內考取相應教師資格證。

在人才培養上，福州市將按照「一校一品」、「一校多品」的模式，加強體育傳統特色學校建設，推進各縣（市）區遴選體育基礎較好、特色較強的中小學，以1所高中與2所至3所初中、4所至6所小學形成「一條龍」佈局，建立小學、初中、高中按運動項目對口升學相銜接的高水平體育競技人才培養輸送體系。