內地智庫揭美軍去年8000架次軍機南海活動　大國競爭仍可控

內地知名智庫「南海戰略態勢感知」9月27日發布年度報告，揭示美軍2023年在南海活動頻繁，軍機出動次數約8000架次，每年並維持1600餘個艦日的水面力量存在。報告強調，中美在南海的互動雖頻繁，但互動專業且安全，大國競爭對南海航行和飛越自由的影響仍在可控範圍內。



「南海戰略態勢感知」發布的最新報告顯示，外軍與共軍在南海發生對抗性海空相遇發生在3個區域為主。（微博＠南海戰略態勢感知）

報告指出，南海是全球最開放的海域，每年有超過兩萬個艦日的水面力量存在，三萬架次軍機活動以及數百次大規模軍事演習。美國是域外國家在南海活動的主力，報告估計，美國海軍每年約有1600個艦日的水面艦艇、3000餘個艦日的輔助艦艇以及數量不詳的潛艇存在；美空軍、海軍陸戰隊及陸軍各類飛機每年在南海活動約8000架次，包括偵察機、運輸機、加油機、戰鬥機和轟炸機等。

報告還指出，去年有16國共400餘艘軍艦在南海航行作業，合計達兩萬艦日，平均每日約有50艘軍艦在南海活動。域外國家中，美日澳韓印等國軍機活動約萬架次，其中美軍7872架次為絕大多數。

報告認為，南海摩擦總體可控。域內外國家在南海的軍事互動多以漁業、巡邏和油氣開發等行動展示主權，雖偶有摩擦，但主要限於當事方之間，未見影響域外船隻和飛機通行。