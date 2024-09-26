陸時隔44年向太平洋發射洲際導彈引台反彈　專家：主要嚇阻美國

9月25日，中國國防部宣布，解放軍向太平洋公海海域成功發射1發攜載訓練模擬彈頭的洲際彈道導彈，為時隔44年來首次。事件引起台灣方面反彈，26日，行政院譴責北京持續做出威脅區域和平現狀的行為，台灣軍方亦指中共藉軍演及會談營造兩手策略，坐實「中國威脅論」。另一方面，有學者分析，洲際彈道導彈射程可達幾千公里，北京這樣的動作，主要嚇阻對象為美國。



據新華社報道，解放軍火箭軍25日上午8時44分向太平洋相關公海海域，成功發射1枚攜載訓練模擬彈頭的洲際彈道導彈，落入太平洋。中國國防部表示，這次飛彈發射，是年度軍事訓練例行性安排，符合國際法和國際慣例，不針對任何特定國家和目標。

對此，台灣行政院發言人李慧芝指出，在全球共同關注、致力於區域安全穩定時，中國大陸持續在區域進行威脅區域和平現狀的行為，政院除譴責陸方行為外，也要呼籲其回到國際常軌。而台灣作為國際社會負責任的一員，將致力維持現狀，與美國等理念相近國家密切合作，為區域的和平、穩定、繁榮，奉獻心力。

台外交部亦發布新聞稿，對大陸持續於區域間進行各種威脅和平現狀的軍事行為表達嚴正譴責，並呼籲陸方理性自制，停止一切破壞區域和平穩定、升高區域緊張局勢等作為，才能符合區域各國的利益和期待。台灣將持續與理念相近國家共同合作，遏止威權主義的擴張，共同維護印太區域的和平、穩定與繁榮。

解放軍所屬的《中國軍號》微博號今日（26日）公布了昨天上午8時44分所發射的洲際彈道導彈的發射畫面照片，引發關注。（《中國軍號》）

解放軍所屬的《中國軍號》微博號今日（26日）公布了昨天上午8時44分所發射的洲際彈道導彈的發射畫面照片，引發關注。（《中國軍號》）

解放軍所屬的《中國軍號》微博號今日（26日）公布了昨天上午8時44分所發射的洲際彈道導彈的發射畫面照片，引發關注。（《中國軍號》）

台灣軍方則指出，自上午8時起陸續偵獲解放軍殲16、空警500等各型主、輔戰機及無人機計29架次出海活動，其中21架次逾越中線及其延伸線，進入台灣北、中部及西南空域，結合共艦執行「聯合戰備警巡」。中共一方面藉此威懾周邊國家、顯露窮兵黷武心態；另一方面運用軍事會談等，營造和平對話假象，是和戰兩手策略的展現，坐實「中國威脅論」。

另外，中華戰略前瞻協會研究員兼秘書長揭仲向中央社表示，透過這樣的導彈試射，大陸可以對外展現其洲際導彈技術或是能量提升，藉此形成一個嚇阻效果。他認為，這樣的軍事演練計劃通常會是有計劃性的排定，不會是臨時起意的演練；洲際彈道導彈射程可達幾千公里，北京這樣的動作，主要嚇阻對象為美國。