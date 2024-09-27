米爾斯海默：防止熱戰是中美共同利益　華府將確保台灣不宣布獨立

美國國際關係學者米爾斯海默（John Mearsheimer）近期指出，台海戰爭在短期內爆發的可能性不大，原因在於美國和中國雖然在台灣問題上處於對立，但兩國有著防止熱戰的共同利益。他強調，美國將盡全力確保台灣不會在形式上宣布獨立，以避免局勢升級為軍事衝突。



中美在台灣問題上利益對立 但共享避免戰爭的共識

米爾斯海默在接受內地英文網絡媒體《中國學院》訪問時表示，中美兩國在台灣問題上持相反立場：美國的根本利益在於確保台灣獨立於中國的掌控，並繼續做為美國的盟友而存在；而中國則堅持兩岸統一的戰略目標。儘管如此，米爾斯海默認為兩國均不希望衝突升級，尤其是核武國家之間爆發熱戰的風險難以承受。

他指出，中美兩國有強烈的共同利益來控制台海局勢，避免衝突走向不可控的地步。這種戰略競爭，雖然激烈且充滿潛在風險，但美國會盡量避免台灣宣布獨立，因為這可能觸發中國的軍事行動，使局勢迅速惡化。

著名國際關係學者米爾斯海默表示，最有可能引發台海戰事的政治因素，是台灣宣布獨立。（沈澤瑋攝）

美國不會坐視中國統一台灣 盟友或將參戰

米爾斯海默表示，美國不會在台海衝突中袖手旁觀，任由中國統一台灣，如果解放軍對台灣採取軍事行動，美國的東亞盟國如日本和澳洲也可能會參與防衛。這些盟國與美國在東亞地區擁有深厚的戰略利益，並對抗中國擴張。米爾斯海默認為，中國也意識到這一點，這使得中國在採取進一步行動前會更加謹慎。

此外，米爾斯海默還提到解放軍面臨兩棲登陸台灣的挑戰，缺乏近代作戰經驗的軍隊將在實際操作中遇到巨大困難。這些因素都降低了中國在近期內發動台海戰爭的可能性。

台灣不宣布獨立是中美關係的關鍵點

米爾斯海默強調，只要台灣不走向正式獨立，台海局勢在近期內保持冷和平的可能性較大。美國將在政治和外交層面上限制台灣推動法理獨立，這符合美國防止熱戰的核心利益。米爾斯海默的分析表明，台灣的獨立宣言將成為中美關係的引爆點，兩國為了避免衝突升級，將在台灣問題上保持一定的默契。

2020年10月初，解放軍在台海演練登陸作戰。（央視截圖）

中美競爭持續 美難轉向亞洲

米爾斯海默也指出，中美兩國的競爭可能延續整個21世紀，但美國難以在短期內將重心完全轉向亞洲。美國目前在中東和烏克蘭的軍事投入，使其在東亞地區的戰略能力受到一定限制，這對中國而言或是一個有利因素。

米爾斯海默總結道，儘管美國國內在介入台海問題上可能存在分歧，但外交和軍事領域的主流菁英將會推動對台防衛，並確保台灣不會偏離美國的戰略軌道。