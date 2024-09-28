人事變動｜「廈大幫」沈丹陽接任國研室主任　成李強首席智囊

據人社部網站周五（27日）消息，國務院任免國家工作人員。其中，任命沈丹陽為國務院研究室主任；免去黃守宏的國務院研究室主任職務。沈丹陽被指是「廈大幫」一員，接掌國研室後將成為國務院總理李強的首席智囊。



國研室為國務院辦事機構，承擔綜合性政策研究和決策諮詢任務，主要為總理服務，包括每年起草政府工作報告。此前，黃守宏曾長期擔任前總理李克強的首席智囊，此次人事變動中，他改任中央社會主義學院黨組書記、第一副院長。

而接替黃守宏擔任國研室主任的沈丹陽，公開資料顯示，其1965年2月生，福建詔安人，畢業於廈門大學國際貿易系，並在同校取得碩士和博士學位。沈丹陽1985年7月參加工作，1985年6月加入中國共產黨，曾在國務院辦公廳工作10年，在廈門工作7年，在商務部工作15年，擔任商務部政策研究室主任、新聞發言人等職。

2017年，沈丹陽進入廈門大學經濟學院，受聘為特聘教授，擔任中國服務經濟研究中心主任，負責籌建廈門大學全球開放型經濟研究中心。之後，他重返官場，晉升為海南副省長，當時時任海南省委書記為曾任廈門市長的劉賜貴。後續，沈丹陽又擔任海南常務副省長、省委副書記兼政法委書記等職。他也是二十屆中央候補委員。