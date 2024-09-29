釋囚舉報黑龍江監獄　囚犯可打牌用手機　指控延誤治療致睾丸壞死

內媒《新黃河》報道，一名刑滿釋放男子近日舉報稱，坐落於黑龍江省齊齊哈爾市的六三監獄內部管理混亂，在獄警的縱容下，囚犯長期在監獄內打牌賭博，違規使用手機與外界通聯。



該男子又指控，自己在該監獄服刑期間下體出現病症，因獄警未能及時帶其治療，最終導致了左側睾丸的壞死，進而影響生育能力。



照片展示了多名身著囚服的男子圍坐在一起賭博，桌上或床舖上雜亂地擺放著數百元現金、已開封的香煙盒，以及盛有煙蒂的煙灰缸。（《新黃河》）

照片展示了多名身著囚服的男子圍坐在一起賭博，桌上或床舖上雜亂地擺放著數百元現金、已開封的香煙盒，以及盛有煙蒂的煙灰缸。（《新黃河》）

舉報者王勇（化名）。（《新黃河》）

報道指，王勇（化名）2010年12月因犯盜竊罪被判處有期徒刑15年，曾被關押在六三監獄，並於2023年7月刑滿釋放。

王勇提供囚犯賭博照片和影片等資料顯示，多數照片清晰地展示了多名身著囚服的男子圍坐在一起，桌上或床舖上雜亂地擺放著數百元現金、已開封的香煙盒，以及盛有煙蒂的煙灰缸。在這些照片的左下角還標有日期，分別為2021年2月10日至14日。

王勇稱，儘管六三監獄內配備了攝像頭和信號屏蔽器，但在獄警的縱容下，他親眼看見囚犯長期使用現金賭博和私自使用手機與外界聯絡。

王勇稱，他出獄後還能接到六三監獄囚犯的視像通話邀請。錄下的影片顯示，兩名囚犯與王勇討論監獄即將搬遷新樓、出獄後的計劃等事情。（《新黃河》）

微信對話顯示，從今年3月至7月，一名囚犯使用微信與王勇聯繫。（《新黃河》）

王勇又稱，他出獄後還能接到六三監獄囚犯的視像通話邀請。錄下的影片顯示，兩名囚犯與王勇討論監獄即將搬遷新樓、出獄後的計劃等事情。

事主：獄方延誤醫治導致左側睾丸壞死

關於舉報的動機，王勇稱，自己在服刑期間下體出現病症，因獄警未能及時帶其治療，最終導致了左側睾丸的壞死，進而影響生育能力。

王勇目前已向六三監獄的紀檢部門舉報監獄的管理問題，又將涉事醫院和六三監獄告上法庭，要求兩被告賠償誤工費、傷殘賠償金、精神損失費等共計57萬餘元人民幣。9月20日，齊齊哈爾市建華區法院對該案開庭審理，截至9月27日，該案仍在審理中。