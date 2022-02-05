中國古代監獄揭秘：男女同關姦淫不絕　酷刑超恐怖卻有人樂而忘返

古代的監獄到底長什麼樣？在古代蹲監獄又是怎麼樣的一種體驗？這一篇，王老師就給大家詳細說說。（本文節錄自《古人原來很會過日子：從衣食住行到婚戀職場，古人自有好辦法！》。）



文：王磊（東北師範大學附屬中學歷史教師）

民國學者孫雄在《監獄學》中給監獄下的定義為：「監獄為執行自由刑之處所。」所謂自由刑，即剝奪受刑者自由的刑罰。

中國古代沒有嚴格意義上的自由刑，多是肉體刑和勞役刑。從這個角度看，古代監獄和現代監獄並不是一回事。事實上，古代監獄並不是用來「蹲」刑期的，而是用來羈押犯罪嫌疑人候審的，其功能更像今天的看守所。

男女姦淫、墮胎、「嬰兒壓斃」曾是日常 卻有人不肯離去甚至設法重回監獄（點圖了解更多）▼▼▼

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清朝的監獄分為中央監獄和地方監獄兩個系統。中央監獄包括京城的刑部監獄和步軍統領衙門監獄，都設置在京城。刑部監獄主要關押各地送來複審的死刑犯和其他重刑犯，可關押八百人左右。步軍統領衙門監獄主要關押在京犯罪的嫌疑人，一般設立在城門附近。除了皇帝走的正陽門外，其他八座城門皆有監獄。另外，清朝還有兩個特殊的中央直屬監獄，即清宮劇裡常出現的宗人府監獄和慎刑司監獄。前者關押皇親國戚。同雍正爭過皇位的那幾個阿哥，最終都被圈禁在了這裡。宗人府監獄內的犯人吃喝無憂，每天有人伺候，只是失去了自由。慎刑司監獄主要關押上三旗內務府包衣和宮廷服務人員，太監和宮女最怕這裡。接下來我們重點說一下清朝的地方監獄。畢竟，相比於中央監獄，地方監獄才更為常見。

清朝地方最大的行政級別是省，省下設府和縣，每個級別的行政機構都設有監獄。清朝的地方監獄一般就設置在官府大院內，比如縣級監獄就在縣衙裡。清朝監獄位置非常好找。清朝縣衙一般都是坐北朝南，從南門進入縣衙，正前方為大堂，右側是衙役辦公區，左側便是監獄區了，方位上屬於西側。為什麼一定放在西側呢？因為古人比較信風水，建築的規劃要符合天命觀。按古代天文學的理論，主管刑獄的是昴星，所謂「昴主獄事，典治囚徒也」，而昴星是主西方的，所以監獄也要設在縣衙的西側。

接下來說一下監獄內部的構造。監獄在縣衙裡是一個單獨的院子，四周圍牆高一丈四尺，合四五公尺。監獄內分為不同的監區，互相獨立。最外層是管理相對寬鬆的外監，關押候審的輕刑犯，比如小偷之類。裡面是裡監，也稱重監，牢門又矮又小，一般會關押候審的重刑犯，如殺人犯。每個監區有數間牢房，牢房裡都有一張大炕，可容納數人。另外，古代的監獄內還會設有一座獄神廟，裡面供奉著獄神。犯人入獄時和判決執行前，都要祭拜一下獄神，祈求神靈庇護或寬恕。《紅樓夢》中，賈寶玉等人就是被關在了獄神廟裡，也算是一種優待。

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上古時代，倫理觀念淡薄，無論男女老少，所有犯人都關在一間牢房裡。民國學者芮成瑞說那時「獄內毫無紀律，男女姦淫，墮胎、嬰兒壓斃之風，公行無忌」。至少從漢朝開始，中國出現了專門的女監，最早關押的是後宮女子，這種皇家女監稱為「永巷」。劉邦的戚夫人就是被呂后關進了永巷，最終在這裡被折磨致死。清朝的各級監獄內部，都有專門的女監區，一般是在監獄大院內設立一個獨立的小院。女監區要有單獨的圍牆，不能與男監門對門。清朝還規定，女監區的院內要留一片空地，給女犯人上廁所用。為避免女性犯人受到侵犯，女監的大門一般是鎖著的。傳送飯食靠牆壁上的轉桶，飯食放在轉桶裡面轉進去，而且必須由老獄卒負責，擔心年輕人把持不住。

古代監獄起初不管飯，都由家人送飯。《避暑錄話》記載，蘇軾當年被陷害入獄，囑咐兒子蘇邁送飯不要送魚，因為送魚是判處死刑的暗號。一天，蘇邁因事無法送飯，委託朋友幫忙，但他忘了告訴朋友別送魚。恰巧，這位朋友就真的送了一條魚給蘇軾。蘇軾看到魚後萬念俱灰，當即寫下絕命詩並立遺囑。一條魚，嚇沒了蘇軾半條命。到了清朝，犯人的餐食改由國家負責。為防止獄卒剋扣犯人的餐食，負責獄政的提牢官還親自到監區檢查。然而，在具體執行過程中，由於各地情況不同，很難全部滿足。一般情況下，犯人家裡條件好的，由家人送飯。如果家裡條件差，監獄發給半糧。對於罪大惡極死有餘辜的，可能會不給飯吃。

儘管清朝監獄的條件有所進步，但犯人的死亡率依舊很高。監獄潮溼陰暗，密不透風，容易滋生病菌造成疫病流行。監獄內的獄卒也會層層盤剝，如果你家沒錢，便會遭到虐待。比如把你的髮辮繫在馬桶上，讓你成天抱著馬桶。最讓人恐怖的是刑具，犯人需要戴枷，兩塊厚木板合在一起鎖在脖子上。枷的重量有六七十斤，長期戴枷的犯人甚至會皮破骨露，非常恐怖。面對各種折磨，有的犯人還沒等到審判就已死在獄中。囚犯死了還不能從正門抬出來，古人忌諱衙門裡抬屍體出來，所以會特意在監獄的臨街外牆上修一個死囚洞。每當犯人死亡，屍體就順著死囚洞推出去，家屬在牆外領屍。

古代監獄如此恐怖，卻有一些犯人專門混牢飯吃，這便是牢頭獄霸。清朝文人方苞在《獄中雜記》中就記載了這樣一件事。一個獄霸因殺人入獄，與獄卒相互勾結，欺壓犯人，收取保護費。一年下來，竟收了幾百兩銀子，相當於普通人十年的收入。後來遇到大赦天下，他被釋放了，在家待了幾個月，又懷念起在監獄的日子，就冒名頂替一個殺人犯再次入獄。古代只要不是預謀故意殺人，一般不會被處決。兩年後，這名獄霸被判決流放，無法繼續在監獄裡混飯吃了。臨走時，他竟戀戀不捨，惆悵地嘆息道：「我這輩子再也回不來了！」對於惡棍來說，監獄也能成為天堂；對於順從的百姓而言，人間可能就是最痛苦的監獄。

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《古人原來很會過日子：從衣食住行到婚戀職場，古人自有好辦法！》書本封面（麥田出版授權使用）

書名：古人原來很會過日子：從衣食住行到婚戀職場，古人自有好辦法！

作者：王磊，畢業於東北師範大學歷史系，現任東北師範大學附屬中學的歷史教師，著有《古人原來這樣過日子》（麥田出版）。

【本文獲「麥田出版」授權轉載。】