越獄41天懸賞金達70萬　朝鮮籍罪犯落網　被捕地點距監獄僅44公里

在吉林監獄服刑的朝鮮籍罪犯朱賢健10月18日越獄，東北三省多地發布懸賞通告追緝，懸賞金一路從15萬加碼到70萬元人民幣。11月28日，在他越獄的第41天，朱賢健在吉林豐滿區被逮捕。



11月28日吉林衛視在微博發布消息表示，吉林市公安局在豐滿區松花湖黑瞎子溝成功抓獲越獄逃犯朱賢健，落網地點距離吉林監獄直線距離僅44公里。據《極目新聞》報道，黑瞎子溝地形為山地，間有部分丘陵。跨越松花湖便可到達蛟河市，繼續向南則可到達樺甸市。

綜合內地傳媒報道，朱賢健在朝鮮曾擔任特種兵，2014年因偷越國境罪、盜竊罪、搶劫罪等數罪被判處有期徒刑11年3個月。10月18日，朝鮮籍罪犯朱賢健利用收工時間，強行脫逃圍牆高6米的吉林監獄成功。

在他逃亡期間，警方共三次發布懸賞通告，懸賞金一路從15萬、50萬加碼至70萬，網絡流傳的一份《協查通報》指「此人極度危險」，警方則指朱賢健可能會「換衣化妝改變外貌」。近日，吉林白城有一名男子因長相酷似朱賢健，3天內被警方冤拘5次。對於朱賢健被捕，內地網民表示，該名白城男子終於可以解脫了。也有網民好奇，70萬人民幣的懸賞金究竟有沒有人拿到。

服刑期間，朱賢健曾於2017年和2020年兩次獲得減刑，預料將於2023年8月21日獲釋。外界認為，朱賢健獲釋後將被遣返朝鮮，而在朝鮮偷渡是重罪，最嚴重可被判處死刑，這亦被看作是朱賢健越獄的原因。