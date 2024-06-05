比亞迪蔚來等九車企入選全國首批智能網聯汽車及上路通行試點名單

6月4日，國家工信部等四部門公布全國首批智能網聯汽車准入及上路通行試點名單，比亞迪、蔚來、上汽集團、廣汽集團、長安汽車等9間車企列入名單。



智能網聯汽車准入和上路通行試點，將在北京、上海、廣州、深圳等7個城市展開，試點產品涵蓋乘用車、客車以及貨車三大類。

工信部表示，試點過程中將系統開展產品測試與安全評估工作，探索完善智能網聯汽車生產準入管理和道路交通安全管理體系。

工信部、公安部、住房城鄉建設部、交通運輸部四部門聯合公布《進入智能網聯汽車准入和上路通行試點聯合體基本信息》，意在支持 L3 級別自動駕駛汽車的上路通行和量產落地。

蔚來入選全國首批智能網聯汽車及上路通行試點名單。（搜狐）

值得注意的是，列入試點的並不代表具有自動駕駛功能的智能網聯汽車取得准入許可或允許上路通行。

工信部表示，試點的組織實施共分為五個階段，分別是試點申報、產品准入試點、上路通行試點、試點暫停與退出、評估調整。當前只是完成試點申報階段的遴選，四部門將指導進入試點的聯合體開展試點實施工作。

截至2024年4月底，中國共開放智能網聯汽車測試道路超過29000公里，發放測試示範牌照6800多張，道路測試總里程超過8800萬公里。

工信部指出，目前部分產品已具備一定的量產應用條件。下一步將開展智能網聯汽車准入和上路通行試點，在保障安全的前提下，促進智能網聯汽車產品的功能、性能提升和產業生態的叠代優化，推動中國智能網聯汽車產業高質量發展。