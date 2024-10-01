國慶75周年｜習近平：堅定不移維護和促進港澳長期繁榮穩定
撰文：朱加樟
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慶祝中華人民共和國成立75周年招待會9月30日在人民大會堂舉行。新華社報道，國家主席習近平發表講話強調，75年來，中國創造了經濟快速發展和社會長期穩定兩大奇跡，中華民族偉大復興進入了不可逆轉的歷史進程，任何困難都無法阻擋中國人民前進的步伐。
習近平並重申，實現中華民族偉大復興，是包括香港同胞、澳門同胞、台灣同胞在內的全體中華兒女的共同願望。我們將全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，堅定不移維護和促進香港、澳門長期繁榮穩定。有偉大祖國作堅強後盾，香港同胞、澳門同胞一定能夠創造更加美好的未來！
習近平表示，台灣是中國的神聖領土，兩岸人民血脈相連、血濃於水。我們要堅持一個中國原則和「九二共識」，深化兩岸經濟文化交流合作，促進兩岸同胞心靈契合，堅決反對「台獨」分裂活動。實現祖國完全統一，是海內外中華兒女的共同心願，是大勢所趨、大義所在、民心所向，歷史的車輪誰都無法阻擋！
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