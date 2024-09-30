深圳萬架無人機表演創兩項健力士世界紀錄 國慶一連7天點亮夜空
撰文：林芷瑩
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9月26日晚，以「天空之城 大有可能」為主題的深圳無人機國慶啟幕大秀在深圳灣公園上演，萬架無人機同時在深圳灣公園升空，帶來一場科技與藝術完美融合的視覺盛宴。
十一國慶期間，深圳由10月1日起一連七天會在5個區域，包括羅湖、福田、龍崗、龍華及大騰新區，舉辦全城萬架無人機表演，點亮深圳夜空。
9月26日晚，在深圳灣公園上空，萬架無人機編隊伴隨音樂升空。本次無人機光影秀由奇遇、浩瀚銀河、奇跡誕生、開創新紀元、未來空中之城、賽博煙火秀等篇章構成。
時長15分鐘的無人機燈光表演秀，生動演繹了深圳從過去到未來的巨變，無人機以大鵬展翅、智慧人類、飛船、天空之城等形象出現在觀眾眼前。此次無人機編隊表演更創造了「單台電腦控制最多無人機同時升空」「最多無人機組成的空中圖案」兩項健力士世界紀錄。
文旅深圳介紹，10月1日至7日，深圳將在5個區域舉辦「天空之城 大有可能」全城萬架無人機表演。本次無人機編隊表演將分別以國際、文化、科技、創新、活力為主題，結合深圳城市特色，以接力表演的形式，每晚8點時起先後在5處區域表演。
接力表演地點：
福田區筆架山公園
📍最佳觀賞位置：筆架山體育公園營地
🚇地鐵：10號線冬瓜嶺站E出口
🚌巴士：筆架山公園公交站、蓮花一村公交站、長城開發公交站
羅湖區東湖公園
📍最佳觀賞位置：東湖公園杜鵑園
🚇地鐵：5號線怡景站C出口
🚌巴士：水庫公交站
龍崗區大運中心
📍最佳觀賞位置：深圳大運天地
🚇地鐵：14號線大運中心站C出口
🚌巴士：大運中心公交站
龍華區觀瀾生態運動公社
📍最佳觀賞位置：觀瀾湖新城MH MALL
🚇地鐵：4號線觀瀾湖站C出口
🚌巴士：觀瀾湖地鐵站公交站
大鵬新區南澳月亮灣廣場
📍最佳觀賞位置：南澳月亮灣廣場
🚌巴士：南澳月亮灣公交站、上下企沙公交站
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