國慶75周年｜400青年齊集黃大仙廣場　排列｢75｣圖案展現愛國情懷

9月29日，黃大仙廣場迎來年度盛事「中華人民共和國成立75周年：黃大仙全民慶祝國慶日 - 青年中式步操大匯演」。活動由黃大仙區步操推廣委員會聯同黃大仙民政事務處及東九龍青年社合辦，吸引了6個青年制服團隊、12間中小學學生及黃大仙中式步操隊的成員400多名青年參與，整個廣場充滿歡笑與激情。



黃大仙中式步操隊擔任護旗方隊進行升旗儀式。

民政事務總署副署長易志宏先生JP、中聯辦九龍工作部處長黃想平先生、黃大仙民政事務專員胡鉅華先生JP以及黃大仙區步操推廣委員會主席黃錦財先生MH等擔任主禮嘉賓，與過百位地區賢達及一眾年輕人一同慶祝國慶75周年。

活動中超過200名學生排成「75」的圖案，象徵著對祖國的祝福，展現了青年們的團結與朝氣。不僅如此，黃大仙區中式步操隊的30名升旗隊成員也在儀式中亮相，令市民感受青春的力量與愛國情懷。

黃大仙區步操推廣委員會自2017年成立以來，一直致力於推廣步操活動，更於2022年成立全港首支中小學中式步操隊，至今已成功訓練超過30間中小學的400多名學生。每年，他們都會與黃大仙民政事務處合辦國慶升旗典禮及步操活動，促進制服團體的合作與發展。

過百位地區人士與一眾年輕人共同慶祝國家成立75周年。

胡鉅華專員在致辭中讚揚升旗隊及制服團隊成員們的努力，並特別感謝那些在幕後辛勤工作的培訓導師，因為他們的無私奉獻，才讓這場表演如此出色。

黃錦財主席則熱情表示，這項中式步操訓練計劃不僅推廣了傳統文化，還強化了青年的國民素質和愛國情懷，為年輕人提供了一個展現才華和團隊合作的舞台。

未來，黃大仙區步操推廣委員會將繼續努力提供更多活動，培養更多優秀的青年步操隊員，為黃大仙區的發展貢獻力量，建設更美好的社會。