解放軍東部戰區發布《東風破》：洲際導彈指天涯
撰文：聯合早報
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解放軍東部戰區在國慶當日（10月1日）發布MV《東風破》，表達執劍衛國的決心。其中歌詞提到：「洲際導彈指天涯，太平洋上展雄風」。
東部戰區1日透過公眾號發布了這首長達2分22秒的MV，畫面展示瞭解放軍東部戰區的官兵風貌以及海陸空武器裝備。
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該MV歌曲節奏明快，曲風高亢。歌詞寫道：戰鼓陣陣驚雷動，東風起勢震蒼穹，洲際導彈指天涯，太平洋上展雄風；雷霆萬鈞露崢嶸，一朝試劍破長空，善戰者無赫赫功，沉默方顯真英雄；標定遠方雲霧開，東風快遞展翼來，越海巡天上萬裡，指哪打哪定乾坤。
歌詞還寫道：直搗黃龍巨浪翻，普天皆知威力強，中國軍人志如鋼，捍衛和平不彷徨；東風破曉傳四方，彰顯軍威守大疆，精兵強將齊奮進，保家衛國創輝煌；人民軍隊執神劍，時刻準備上戰場，和平海天共守護，家國昌盛萬年長。
中國時隔44年於9月25日再次向太平洋試射一枚洲際導彈。國防部當天發聲明稱，此次導彈發射是火箭軍年度軍事訓練例行性安排，但未說明導彈型號及飛行路徑，也沒有說明預定海域在哪裡。
對於此次導彈發射，美國與法國確認接到了中國的提前通報，五角大樓肯定這是「朝向減低誤解與誤判風險的正確一步」。但澳洲與新西蘭則表達了擔憂與質疑，日本更批評中國未提前通知，並指中俄兩軍相繼侵犯日本領空領海。
另據內媒《環球時報》報道，中華人民共和國成立75週年之際，中國海警在南中國海爭議水域舉行了升旗儀式。 報道說，在仁愛礁、黃巖島、仙賓礁開展常態化值守任務的中國海警華陽艦、高欄艦、永暑艦海警執法員，在守疆護海一線舉行了隆重的升旗儀式，他們用錚錚誓言向祖國送上生日祝福，向全國人民表達了他們誓守海疆，寸土不讓的決心。
本文獲《聯合早報》授權刊載。
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