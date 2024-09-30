美媒熱播解放軍潛艦沉沒新聞　為何「美官員證實」成為標準？

美媒《華爾街日報》近日的一篇報道引起國際媒體的高度關注，該報道引述美國官員的證實，稱解放軍一艘新型核動力潛艦在武昌造船廠沉沒，這一事件被視為中國核潛艦計劃的一大挫敗。然而，這篇報道以及台灣媒體的廣泛轉載，卻引發了一個根本問題：為什麼「美官員證實」成為此類解放軍新聞的核心依據？這是否意味著事件的真實性得到了確認，還是僅僅反映出某種輿論引導？在這場信息戰爭中，如何看待事件的真實與虛構，反倒成為輿論如何學習思辨的一次機會。



「美官員證實」的邏輯陷阱

首先，我們需要質疑的是「美官員證實」這一說法的邏輯有效性。《華爾街日報》的報道援引不具名美國官員的消息，稱解放軍核潛艦在長江沉沒，這樣的敘述不禁讓人疑惑：美國官員何以能「證實」解放軍內部發生的事件？除非美方掌握了無可辯駁的證據，例如間諜衛星的詳細影像資料或直接的情報來源，否則美國官員的「證實」充其量只是對外部情報的認同或猜測。

事實上，《華爾街日報》和其他媒體都無法提供確切證據來支持這一說法。這暴露出信息來源的可靠性問題，也讓輿論陷入一種真假難辨的局面。可以想見，北京官方對此事件保持沉默，既不否認也不承認，這也進一步加劇了事件的神秘性。

當真實性難以確認時，迫使我們不得不退一步問，為何「美官員證實」可以被視為新聞事實的代名詞？這其中是否存在某種媒體對信息的過度簡化或誇大？

圖為美國「星球實驗室」公司（Planet Labs）攝於今年5月29日的衛星照片，顯示位於武漢市的武昌造船廠海面出現相信是起重機的設備。（Planet Labs Inc/Handout via REUTERS）

難以證實與證偽的困局

這類事件的真實性之所以難以確定，部分原因在於信息的不透明，以及信息不透明帶來的慣性判斷。解放軍一貫對內部軍事事件採取高度保密的態度，這給外界的了解和分析帶來了極大的困難。美國方面雖然擁有先進的情報技術，但他們是否能完全掌握中國軍事機密，仍然值得商榷。美國官員所謂的「證實」，其實更像是一種基於有限信息的推測。

同樣地，事件的證偽也是困難的。潛艦沉沒這樣的軍事意外不僅僅涉及技術故障，還可能牽涉到人為疏忽、內部管理問題等多重因素。美國智庫學者許卡特（Tom Shugart）在《華爾街日報》發表的分析認為，如果潛艦確實沉沒，那麼整艘船的電子設備與機械系統將面臨長期修復，這會嚴重拖延中國核潛艦戰鬥群的形成。然而，這些推測是否符合事實，仍需進一步的證據支持。

在無法證實也無法證偽的情況下，這類報道的意義何在？它是否僅僅是輿論戰爭的一部分，為了渲染某種軍事對抗的緊張氛圍？如果媒體報道無法提供確鑿的事實證據，那麼它的可信度便會受到質疑，甚至可能會引發誤導性的輿論反應。

2017年6月15日，央視披露中國海軍裝備的039型AIP潛艇。（鼎盛軍事）

輿論雙面性與媒體責任

此類報道的傳播方式，往往是以一種見獵心喜的態度加以放大。台灣媒體對《華爾街日報》報道的廣泛轉載，即是一個典型例子。這反映出在兩岸關係緊張的背景下，台灣媒體可能更傾向於放大有關中國軍事挫敗的消息，以符合特定的政治或輿論需求。

然而，媒體作為信息的傳播者，應該具備更高的責任心。當信息來源的真實性無法確定時，過度渲染反而可能引發不必要的恐慌或誤解。輿論的雙面性在此體現得尤為明顯：一方面，媒體有責任揭露事實，報道可能影響全球軍事格局的重要事件；另一方面，當事實不明確時，媒體應避免基於推測進行誇張性的報道。

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軍事競賽與信息戰爭

此外，這一事件的背後，還涉及到中美兩國在軍事領域的競賽。美國長期以來在核潛艦技術上保持領先地位，而中國則試圖迎頭趕上。潛艦事件如果屬實，無疑是中國核潛艦發展計劃的重大打擊。但這也讓人不禁反思，為何美國如此關注中國潛艦的動態？是否這些報道本身就是信息戰的一部分，旨在削弱外界對中國軍力增強的信心？

與此同時，我們也應該看到，軍事事件並非單純的技術問題，背後往往隱含著複雜的政治、經濟和社會因素。中國國防工業內部的腐敗問題，解放軍內部的管理缺失，這些都是潛艦事件可能的根源之一。即便事件屬實，我們也應更多地關注問題的原因，而非僅僅基於有限的信息得出結論。

總的來說，中國潛艦沉沒事件的報道讓我們再次面對信息不對稱的挑戰。在這樣一個充滿不確定性的背景下，輿論的真實性如何確定，媒體的責任如何擔當，這些問題值得我們深思。無論事件是否屬實，單單依賴「美官員證實」來認定事實的做法，無疑是有局限的。真正的答案，也許只有隨著時間的推移，才能逐漸浮出水面。