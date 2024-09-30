台國防部：偵獲解放火箭軍及遠火部隊多次射擊　持續監控戒備

解放軍火箭軍9月25日試射洲際導彈，引起國際關注後，台灣國防部昨日（29日）表示，自昨早6時50時許起，陸續偵獲解放軍火箭軍及陸軍遠程火力部隊，於內蒙、甘肅、青海及新疆地區，進行多波次射擊。台軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握、持續監控相關動態，防空部隊保持高度警覺、加強戒備。



台國防部強調，印太地區的安全與繁榮，攸關全球發展。任何威脅性挑釁行動，都將嚴重破壞區域穩定。面對嚴峻敵情威脅，台軍將持續秉持「備戰不求戰，應戰不避戰」的決心及態度，強化自我防衛能力，肆應敵情變化與發展。

解放軍所屬的《中國軍號》微博號公布，解放軍9月25日上午8時44分發射洲際彈道導彈的畫面，引發關注。（《中國軍號》）

解放軍所屬的《中國軍號》微博號公布，解放軍9月25日上午8時44分發射洲際彈道導彈的畫面，引發關注。（《中國軍號》）

解放軍火箭軍 9月25日成功向太平洋公海海域發射一枚攜帶訓練模擬彈頭的洲際彈道導彈，導彈精準落入預定海域。這是解放軍時隔44年再次進行洲際彈道導彈全射程測試。中國國防部表示，這場導彈試射為「年度軍事訓練例行安排，符合國際法和國際慣例，不針對任何特定國家和目標」。