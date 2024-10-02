「歷史車輪無法阻擋」　解放軍報重申「一國兩制」推動統一進程

在十一國慶次日，軍方機關報《解放軍報》刊載一篇以《歷史的車輪誰都無法阻擋》為題的評論員文章，重申實現祖國完全統一是全體中華兒女的共同心願。這篇評論文章源自習近平主席在慶祝中華人民共和國成立75週年招待會上的重要講話，從強國建設和民族復興的戰略高度，對推進「一國兩制」實踐及祖國統一大業提出明確要求，並發出了全體中華兒女的共同心聲。



文章強調，中國式現代化是一種全體人民共同富裕的現代化，是走和平發展道路的現代化，實現中華民族偉大復興是包括港澳台同胞在內的全體中華兒女的共同願望。自黨的十八大以來，中央政府全面準確地貫徹「一國兩制」「港人治港」「澳人治澳」方針，香港從「由亂到治」走向「由治及興」的新階段，香港、澳門保持長期繁榮穩定的發展勢頭。文章同時指出，針對台灣問題，中央政府提出了新時代解決台灣問題的總體方略，牢牢掌握兩岸關係的主導權和主動權，並促進兩岸交流合作。

評論文章強調，扎實推進「一國兩制」實踐和祖國統一大業，符合港澳台同胞利益，符合國家根本利益，也符合全體中華兒女的共同願望。實現祖國完全統一，不僅是歷史的必然，也是民族復興的內在要求。文章特別指出，「台獨」分裂勢力是祖國統一的最大障礙，也是民族復興的嚴重隱患，強調「和平統一、一國兩制」方針是實現兩岸統一的最佳方式。

針對台灣問題，《解放軍報》強調，中央政府會以最大誠意爭取和平統一，但同時不承諾放棄使用武力，並保留採取一切必要措施的選項，這是針對外部勢力干涉及「台獨」分裂活動，絕非針對廣大台灣同胞。文章進一步指出，國家統一、民族復興的歷史車輪滾滾向前，祖國的完全統一「一定要實現，也一定能夠實現」。

文章也強調了人民軍隊在維護國家統一中的關鍵作用。人民軍隊始終堅定履行黨的領導，堅持底線思維，增強憂患意識，保持高度戒備，隨時做好戰鬥準備。文章指出，人民軍隊有信心、有能力粉碎任何破壞國家統一、分裂國家的行為，堅決捍衛國家主權、安全和發展利益。尤其是在維護香港、澳門長期繁榮穩定方面，人民軍隊也將繼續發揮重要作用，確保國家領土完整和統一。

在總結部分，《解放軍報》呼籲全體中華兒女共同努力，共創民族復興的輝煌未來，共享民族偉大復興的光榮。文章最後以一句話振奮全體中華兒女的決心：「歷史的車輪誰都無法阻擋，祖國完全統一一定會實現！」