十一黃金周｜假期第1日　全社會跨區域人員流動量超3.3億人次

10月1日為國慶節假期第1日，交通運輸部公布，全社會跨區域人員流動量33126.8萬人次，環比增長48.1%，比2023年同期增長0.9%，比2019年同期增長32.8%。



其中，鐵路客運量2144.8萬人次，環比增長24.1%，比2023年同期增長6.7%，比2019年同期增長25.2%。

公路人員流動量30634萬人次，環比增長50.6%，比2023年同期增長0.3%，比2019年同期增長33.8%。其中高速公路及普通國省道非營業性小客車人員出行量26608萬人次，環比增長59.2%，比2023年同期增長0.1%，比2019年同期增長68.4%；公路營業性客運量4026萬人次，環比增長10.7%，比2023年同期增長1.7%，比2019年同期下降43.3%。

另外，水路客運量109.7萬人次，環比增長68.5%，比2023年同期增長49.7%，比2019年同期下降31.6%。民航客運量238.4萬人次，環比增長1.7%，比2023年同期增長11.6%，比2019年同期增長37.8%。