2陸客到港人集會踩場遭台強制出境　國台辦：政治操弄必自食惡果

在台港人團體10月1日組成「十一行動團隊」在街頭宣講，並佈置「光復香港 時代革命」旗幟。有自稱赴台旅遊的大陸遊客拔下旗幟並摔到地上，表示台灣、香港都是中國的一部分。2日，台灣移民署表示，依違反大陸地區人民進入台灣地區許可辦法廢證，要求兩人出境。兩人已被強制帶往桃園機場。4日晚，國台辦發文稱，民進黨借機政治操弄，支持「港獨分子」在台進行分裂活動，進一步破壞兩岸關係。



國台辦發言人朱鳳蓮應詢指出，近日，民進黨當局和島內一些政客打著各種旗號，支持「港獨」分子在台進行分裂活動，進一步破壞兩岸關系。陸方對此予以譴責，「台獨」與「港獨」勾連妄圖分裂國家不會得逞。民進黨當局支持縱容「港獨」勢力在台活動，借機進行政治操弄，只會給台灣社會帶來禍亂，必將自食惡果。

據早前報道，在台港人團體在西門町捷運站外街區集會，並佈置「光復香港 時代革命」旗幟，約有20人到場。宣講活動開始前，一名大陸遊客將旗幟拔下並摔到地上，並表示「今天是中國國慶節，我不允許有這種旗插著」。在台港人上前阻止，該男子試圖搶下旗幟，並稱「香港都是中國的一部分」。

大陸遊客拔下旗幟並摔到地上。（影片截圖/香港邊城青年Facebook）

大陸遊客拔下旗幟並摔到地上。（影片截圖/香港邊城青年Facebook）

大陸遊客拔下旗幟並摔到地上。（影片截圖/香港邊城青年Facebook）

大陸遊客拔下旗幟並摔到地上。（影片截圖/香港邊城青年Facebook）

現場有人表示，台灣可以自由表達意見，但不可破壞他人物品，但這名男子繼續聲稱「台灣也是中國的一部分」、「台灣、香港都是中國的一部分」。現場警察見狀上前隔開雙方，兩名大陸遊客隨後離開現場，在台港人繼續進行活動。

事後，陸委會就事件表示，兩姚姓大陸民眾為夫婦，因入境後有「從事違背對等尊嚴原則之不當行為」及「原申請事由或目的消失，且無其他合法事由」等兩項事由，依大陸地區人民進入台灣地區許可辦法第 12 條第1項第11款及第15款，業經主管機關廢止其入許可、註銷入出境許可證，並由移民署依法逕行強制出境。

陸委會強調，中國大陸人士入境後不得發表對台灣自主地位有害之言論，不能從事違背對等尊嚴原則之不當行為。中國大陸人士來台如有危害台灣安全與社會安定、或貶損主權及對等尊嚴等違法、違規之行為，政府會依法即時嚴處，絕不容許是類人員在台侵門踏戶，「台灣人熱情好客，但我們不歡迎不知自重的奧客」。