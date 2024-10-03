西門町港人集會　2陸客踩場拔光時旗　台移民署認定違規要求出境

在台港人團體昨日（1日）組成「十一行動團隊」在街頭宣講，並佈置「光復香港 時代革命」旗幟。有自稱赴台旅遊的大陸遊客拔下旗幟並摔到地上，表示台灣、香港都是中國的一部分。現場警察上前勸導隔開雙方，隨後大陸遊客離開現場。今日（1日），台灣移民署表示，將依違反大陸地區人民進入台灣地區許可辦法廢證，後續要求兩人出境。



據昨日報道，在台港人團體在西門町捷運站外街區集會，並佈置「光復香港 時代革命」旗幟，約有20人到場。宣講活動開始前，一名大陸遊客將旗幟拔下並摔到地上，並表示「今天是中國國慶節，我不允許有這種旗插著」。在台港人上前阻止，該男子試圖搶下旗幟，並稱「香港都是中國的一部分」。

大陸遊客拔下旗幟並摔到地上。（影片截圖/香港邊城青年Facebook）

大陸遊客拔下旗幟並摔到地上。（影片截圖/香港邊城青年Facebook）

現場有人表示，台灣可以自由表達意見，但不可破壞他人物品，但這名男子繼續聲稱「台灣也是中國的一部分」、「台灣、香港都是中國的一部分」。現場警察見狀上前隔開雙方，兩名大陸遊客隨後離開現場，在台港人繼續進行活動。

內政部移民署今日表示，兩名姚姓大陸民眾昨晚移交台北市專勤隊處理，後續已依違反大陸地區人民進入台灣地區許可辦法規定，廢止兩人停留許可及註銷入出境許可證，後續將執行或要求強制出境。

大陸遊客拔下旗幟並摔到地上。（影片截圖/香港邊城青年Facebook）

大陸遊客拔下旗幟並摔到地上。（影片截圖/香港邊城青年Facebook）

移民署指出，兩名姚姓大陸民眾以探親事由申請來台灣，昨日在西門町滋擾在台港人活動，依大陸地區人民進入台灣地區許可辦法，大陸籍人士來台須依來台目的申請相符事由，在台期間不得有傷害台灣尊嚴及貶低台灣地位言行。二人經許可來台探親，但被探視家屬卻不在台灣，原探親事由已消失，因此註銷其入出境許可證，將依規定要求其強制出境。

據了解，兩名姚姓大陸籍民眾申請來台原本是要探視岳母，但當天經過捷運站時發現在台港人活動，進而與主辦單位發生口角，並拔掉旗幟丟在地上，兩人已違反相關規定被要求出境，時間預定在颱風離台後。

移民署強調，大陸籍人士來台應遵守相關規定，如有違法、違規等狀況，絕不寬貸，且會依相關規定裁處，維護兩岸健康有序交流。

大陸遊客拔下旗幟並摔到地上。（影片截圖/香港邊城青年Facebook）

另外，陸委會就事件表示，兩姚姓大陸民眾為夫婦，因入境後有「從事違背對等尊嚴原則之不當行為」及「原申請事由或目的消失，且無其他合法事由」等兩項事由，依大陸地區人民進入台灣地區許可辦法第 12 條第1項第11款及第15款，業經主管機關廢止其入許可、註銷入出境許可證，並於今日由移民署依法逕行強制出境。

陸委會強調，中國大陸人士入境後不得發表對台灣自主地位有害之言論，不能從事違背對等尊嚴原則之不當行為。中國大陸人士來台如有危害台灣安全與社會安定、或貶損主權及對等尊嚴等違法、違規之行為，政府會依法即時嚴處，絕不容許是類人員在台侵門踏戶，「台灣人熱情好客，但我們不歡迎不知自重的奧客」。

陸委會指出，經查該2名陸籍人士為申請來台探親，於9月底入境，但被探親人早已於7月離台返陸，顯見當事人來台時已知不符申請之入境事由，且並未居住於申請時之登錄地址。該2名陸籍人士一再濫用台方基於人道原則允許兩岸親人相聚之良善美意，政府嚴予譴責，並將對未來申請案嚴加審查。

陸委會重申，政府樂見兩岸進行健康有序交流，惟兩岸交流應符合政策立場，秉持對等尊嚴、合於法令規範。主管機關對違法案件均將依相關規定迅速裁處，政府也將繼續強化中國大陸人士來台安全管理，以維護台灣安全與社會安定。