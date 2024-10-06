近期台海爆發戰爭？米爾斯海默：可能性不大，但中美都無意認輸

近日，底浪Wave與芝加哥大學政治學教授米爾斯海默進行了一次連線對話，雙方就中美關係、台灣問題、南海局勢、俄烏衝突、巴以衝突等議題進行了交流。在米爾斯海默看來，美國在這些地區所執行的外交政策是愚蠢的，只會讓中國從中得利。



作為國際關係學進攻型現實主義理論大師，米爾斯海默認為，中國一直在摸著美國過河。在台海問題上，美國不會坐視中國大陸統一台灣，但目前身陷俄烏和巴以泥潭的美國，又沒有足夠的精力涉足亞太。

為什麼美國干預俄烏衝突的力度越來越大？

米爾斯海默：要明白俄烏衝突，就必須先明白北約東擴。

1994年，克林頓政府決定北約東擴，美國及其盟國實行「門戶開放」政策，只要有意願，就允許任何國家加入北約。

1999年，第一批加入北約的前蘇東國家，分別是波蘭、匈牙利和捷克共和國。到2004年，又一批國家加入北約，包括波羅的海三國、羅馬尼亞、保加利亞、斯洛維尼亞和斯洛伐克。

到了2008年，北約公開歡迎烏克蘭和喬治亞加入，然而俄羅斯表示北約的這種表態是不可接受的。烏克蘭加入北約是對俄羅斯的生存威脅，但是西方已經採取了「門戶開放」的政策來擴張北約。

西方認為，如果烏克蘭想成為北約的一部分，它當然可以加入北約，不管俄羅斯怎麼想的。而俄羅斯則聲稱不會讓這一切得逞。

2014年2月，烏克蘭危機爆發。一邊是西方各國和烏克蘭，另一邊則是俄羅斯。到了2022年2月，烏克蘭危機爆發的八年之後，一場大規模戰爭爆發並持續至今。

現在的情況是，美國堅定致力於將烏克蘭納入北約，而北約也越來越朝著這一目標靠攏，願意盡其所能幫助烏克蘭，支援其在戰場上擊敗俄羅斯。俄羅斯有什麼想法並不重要，西方仍然堅信這一理念。

如果真心實意地想解決這場危機，其實辦法也很簡單。

第一，確保烏克蘭不會加入北約。

第二，確保烏克蘭保持中立。

這兩步能極大地推動危機解決的處理程序，但美國到了這個時候已經沒有興趣確保烏克蘭中立，它更想看到烏克蘭加入北約。

我認為烏克蘭進攻庫爾斯克地區的決策是一個重大失誤，因為烏軍的攻勢既無法扭轉宏觀戰局，也無助於烏軍在戰場上的表現。

我相信烏克蘭人肯定會覺得，如果他們攻進了庫爾斯克地區，就能給俄軍製造各種各樣的麻煩，這樣一來就能將戰爭的天平扭轉到對烏克蘭有利的一方。

這個想法非常愚蠢，如果說庫爾斯克攻勢真能帶來什麼，那也是加速了烏軍在東烏克蘭的潰敗。原因在於烏軍需要從東烏前線抽調部隊，把部隊調出這些至關重要的戰線，再部署到庫爾斯克方向上。

事實上由於烏軍在庫爾斯克採取攻勢，他們往往是在開闊地帶上向前推進，沒有防禦陣地的掩護，俄軍的戰機和無人機就能更容易地殲滅這些發起進攻的烏軍，這是烏克蘭一方的重大失誤。

但我仍然認為北約直接派遣地面或空中部隊進入烏克蘭，並與俄軍直接交火的可能性相當小，否則一場大國之間的熱戰就要在歐洲爆發。

一方是作為超級大國的美國，另一方的俄羅斯同樣也是超級大國，這場大戰將會爆發在把核彈頭武裝到牙齒上的兩個大國之間。如果美國及其歐洲盟國還要進一步介入，這將加倍刺激俄羅斯的存亡意識，在這種情況下俄方很有可能動用核武來保全自身。

美國不希望與俄羅斯打一場大國戰爭，尤其當對手是俄羅斯這樣一個有能力把局勢升級到核戰層面的大國。

所以假設烏克蘭即將戰敗的情況下，我認為美國直接干預俄烏戰爭的可能性也是極其微小的。不否認美國以及歐洲各國，尤其是東歐各國，仍然有可能腦子一熱，忍不住出兵干預。但我相信它們最終會冷靜判斷，不會讓北約直接出兵烏克蘭。

我不認為美國能夠真正從俄烏戰爭中抽身而退，也許美國會稍微減少對烏克蘭的支援，尤其是今年11月特朗普贏得大選的話。但我相信在可預見的未來，美國將仍然保持對烏克蘭的支援。

如果哈里斯當選，她只會延續拜登時期的政策，也就是盡美國所能支援烏克蘭，不會有太大變動。特朗普聲稱如果他今年11月贏得大選，他將迅速結束在烏克蘭的戰爭，甚至聲稱要在他入主白宮以前，就先一步停止這場戰爭。

我當然不信他能做到，我也不相信他一旦入主白宮，就會採取任何行動來結束戰爭。我認為只有當烏克蘭在戰場上被擊敗，並意識到繼續戰爭毫無意義的時候，這場戰爭才會停。但這不意味著能達成真正的和平協議，而是會進入到一種「凍結衝突」的局面。

在我看來，烏克蘭很難撐過2025年，所以今年年底到明年年初之間，戰爭就會結束，然後轉變成「凍結衝突」。烏克蘭將成為一個功能失調、丟失大片領土的殘存政權。

在進入「凍結衝突」的階段後，烏克蘭和西方各國會怎麼做？我認為烏克蘭和西方將不遺餘力地給俄羅斯製造麻煩，尤其是在烏克蘭境內的俄佔區。

在這樣一個大背景下，俄羅斯將竭盡全力削弱烏克蘭殘餘政權的運轉功能，俄羅斯會致力於在歐洲內部挑撥矛盾，包括北約和歐盟各成員國之間的矛盾。

俄羅斯將不遺餘力地破壞美國及其歐洲盟國之間的關係，與此同時西方各國與烏克蘭也會盡其所能為俄羅斯製造麻煩。

哪怕明面上的戰火停息了，一旦局勢進入到「凍結衝突」的階段，其實並不會帶來任何實質性的和平，在可預見的未來只會有無窮無盡的衝突。

俄烏衝突的另一個影響，就是將俄羅斯推向了中國的懷抱。現在中俄兩國都擁有同樣的切身利益，在全球範圍內共同合作以阻止美國的步伐。並且中俄都將美國視為對手，都清楚齊心協力制衡美國符合兩國的共同利益。

普京2024年9月12日在俄羅斯聖彼得堡會見王毅（中國外交部）

2023年9月12日，第八屆東方經濟論壇框架下的「俄羅斯-中國」商務對話在俄羅斯遠東城市符拉迪沃斯托克舉行。新華社

在理想情況下，美國應該利用中俄兩國之間的分歧來拉攏俄羅斯，使其與中國對立。

但現在的事實恰恰相反，很大程度上歸因於俄烏戰爭的爆發。

如今中俄兩國的關係更加密切，所有這一切如果從中國的角度來看，俄烏戰爭對於中國簡直是天賜良機。一邊是西方，一邊是俄羅斯，在可預見的未來中持續對抗，這將穩固中俄之間的友好關係。

很顯然，這符合中國的國家利益，但不符合美國的國家利益。

烏克蘭局勢・俄烏戰爭：圖為2024年8月14日發布的影片截圖，顯示俄羅斯國防部所說、在烏軍入侵俄羅斯庫爾斯克州期間被俘烏軍伏在地上的情況。（Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS）

西方有很多人認為，俄羅斯正在淪為中國的附庸國，長此以往中國未來將有能力，以各種方式支配、操縱俄羅斯的政策。

但我認為這種觀點是錯誤的，俄羅斯始終將根據其國家利益行事。作為一個大國，俄羅斯可以靈活調整其政策，做什麼或是不做什麼都歸它自己決定。

但毫無疑問，俄羅斯將繼續向中國尋求援助，而且幫助俄羅斯符合中國的利益。

而在東亞地區的事務上，俄羅斯將盡其所能幫助中國，在衝突局勢中戰勝美國。因為俄羅斯的目標不僅僅是烏克蘭，而是要在全球範圍內戰勝美國。只要美國還是中俄兩國的對手，中國和俄羅斯就會保持緊密聯絡。

美國海軍近期在台灣海峽頻繁活動，此舉被中國視作公然挑釁，您對美國這一動向有何看法？

米爾斯海默：現在的情況是，美國要阻止中國大陸將台灣納入其體制內，這是美國的根本利益所在。直截了當地說，美國的根本利益在於確保台灣地區「獨立」於中國大陸的掌控，並繼續作為美國的「盟友」而存在。

美國認為在中美兩國的競爭中，台灣是一份重要戰略資產，因此美國不會坐視中國大陸統一台灣。同時，出於戰略角度與國內民族主義因素，中國大陸將堅定致力於推動兩岸統一。

因此，中美兩國在台灣問題上處於對立，同時在南海和東海海域的地緣問題上，中美兩國也存在根深蒂固的分歧。

2023年4月23日，賴清德接見「戰略暨國際研究中心（CSIS）訪問團」時表示，未來新政府將秉持理性、審慎的態度處理兩岸關係，堅決維護台海和平現狀。（台灣總統府提供）

美國如今面臨的問題是，不得不採取某種實際措施，來應對一個在東亞地區逐漸崛起的中國。我認為美國將盡一切可能，確保台灣在事實上「獨立」於中國大陸，但並不會讓台灣實現形式上的「獨立」。

考慮到中國的軍事力量正在穩步上升，毫無疑問美國將採取一定措施，阻止局勢向中國一方傾斜。

我非常理解中國將此舉視作挑釁，這是無可避免的。但是南希·佩洛西以極其挑釁的姿態訪台，這就是完全另一碼事了。它導致中美關係暗中的緊張局勢，走向了全面公開化。

佩洛西訪台：2022年8月3日，佩洛西與蔡英文會晤（蔡英文IG）

在我看來，中美兩國擁有相同的根本利益，那就是把控兩國在地緣問題上的分歧，包括南海、東海問題和台灣問題。我認為無論是從中國還是美國的角度，阻止中美戰爭的爆發都是頭等重要的大事，也就是說雙方都應該竭盡全力，避免做出挑釁舉動，一旦危機爆發雙方應當盡其所能，緩和局勢並盡快解決危機。

因為眾所周知，中國擁有核武器，美國也擁有核武器，我們最不希望看到的，就是中美兩國的衝突升級成一場熱戰，而在熱戰中雙方很有可能動用核武，所以雙方都應當儘可能避免挑釁。

但我想補充說明一點，在某種程度上挑釁是無可避免的。因為中美兩國都在採取措施改善其安全地位，而另一方總會將此舉視作挑釁，但我認為近期內台灣地區還不會爆發熱戰。

美國將會盡其所能，確保台灣當局不會在形式上宣佈「獨立」。因此，只要台灣當局不公開宣佈「獨立」，近期在台灣地區爆發熱戰的可能性不大。

為什麼我會做出這樣的判斷，主要有兩個原因。

第一，兩棲作戰是最困難的軍事行動之一，對任何軍隊都一樣。橫跨台灣海峽的兩棲登陸，對於解放軍來說將是一個艱巨挑戰，而這種困難很大程度上要歸結於，中國自1979年以來再未進行過作戰。我們需要清楚一點，中國軍隊的實戰經驗並不多，我認為中國認識到了這一點，所以不會在近期內開始作戰。

第二，如果解放軍開始作戰行動，毫無疑問美國將會支援台灣，美國不可能袖手旁觀，還有日本自衛隊和澳軍，我相信中國領導層肯定也意識到了這一點。

這就是我不擔心近期會爆發台海戰爭的原因，我重申一次我們正處於一場戰略競爭當中，同時也是一場嚴峻的安全競爭，中美兩國都無意認輸落敗。

雙方會竭盡全力取得優勢壓過對方一頭，當中美競爭在台灣海峽拉開帷幕之時，我們會面臨非常大的潛在風險，但我不認為國內政治支援對美國有多重要。

美國的外交精英只會按自己的想法行事，他們並不關心公眾輿論。如果外交精英認為公眾對決策有意見，他們會開動宣傳機器編造故事，讓美國民眾相信介入台海衝突是絕對必要的。

要我說無論執政的是民主黨還是共和黨，領導層最終都會採取同樣的決策，無關黨派。毫無疑問的是，美國能動用於保衛台灣的力量處於弱勢，因為美國已經在中東地區和烏克蘭，投入了大量軍事資產。

就像我前面說的，烏克蘭戰爭加上中東地區的戰爭，以及美國對以色列堅定不移的支援，種種因素都對中國有利，因為這使得美國難以將重心轉向亞洲。

但事實是，美國仍然在東亞擁有大量軍事資產，而拜登總統已經分別在四個不同的場合，承諾美國將會保衛台灣。

對此，我主要想說兩點：

第一，如果回看2016年特朗普上任時，他曾聲稱要從根本上改變美國的全球外交政策，他還說過要與俄羅斯交好，他本人也要和普京總統保持良好關係。

但特朗普所說的並沒有實現，因為他面臨著美國內部的強大阻力，這些力量的切身利益在於維持當前現狀。

美國大選：馬斯克現身特朗普的拉票活動。（REUTERS）

我認為2016年特朗普上任時，他曾經想過挑戰這個深層政府，但因為沒有成功，所以最後不得不重回到傳統的共和黨外交政策的軌道上。如果他今年再次當選，這一幕又會重演，特朗普說過如果他當選上任，他要改變這個改變那個，他要實行這樣那樣的新政策，他要結束俄烏戰爭等等。

他一貫這麼說話，但他有沒有真這麼做就是另一回事了。他第一個任期裡就沒做到，我不認為在第二個任期，他就能大幅度轉變美國的外交政策。

我想說的第二點是，特朗普想要改變外交政策的地區是歐洲，他更多側重於俄烏戰爭還有他和普京的往來，特朗普有意願與俄羅斯、尤其是普京總統交好。

同時，他有意願結束俄烏戰爭，但他從未說過要改變美國的東亞政策。2017年的時候，正是特朗普自己放棄了對華接觸政策，轉向對華遏制政策。特朗普有著挑戰中國，視中國為對手的過往歷史，我們沒有任何理由相信一旦特朗普當選，他將改變美國的東亞政策，與中國交好。他可能會在俄烏戰爭問題上改變對俄立場，但特朗普不會推動、甚至都不會試圖去推動該白美國的對華政策。

所以，今年是特朗普還是哈里斯上台都不重要。我還想補充一點，即使特朗普聲稱他要改變美國的東亞政策，到了這個時候，我也不認為他還能改變什麼了。開弓沒有回頭箭，中美兩國將面臨一場嚴峻的安全競爭，也許會延續整個21世紀。

考慮到美國與菲律賓曾簽署《美菲共同防禦條約》，您認為中國與菲律賓近期發生的海上衝突會走向何方？

米爾斯海默：我認為中國和菲律賓之間的衝突，也就是在南海發生的衝突，證明了南海是比台灣更危險的衝突爆發點。

我不認為台海戰爭近期會爆發，但衝突爆發的地點更有可能在南海，而且會同時牽涉中美兩國。

美國主導的2024年環太平洋軍演（RIMPAC）在夏威夷及附近海域舉行，美國軍聞網站美國防禦視覺訊息分發服務（DVIDS）發布7月22日的畫面，顯示近40艘軍艦在太平洋編隊航行，展示29國聯合執行任務的能力，場面壯觀。（環太平洋軍演社交媒體X賬號，RimofthePacific@X）

2023年10月22日，菲方船擅自闖入中國南沙群島仁愛礁鄰近海域，企圖向非法「坐灘」軍艦運送違規建築物資。新華社

菲律賓是美國的緊密盟友，兩國正式簽署了《美菲共同防禦條約》，美國的切身利益在於，確保中國不在南海掌控主導權。

因此一旦中菲衝突局勢升級，美國很可能會介入干預局勢，或者借此與菲律賓建立更緊密的聯絡。如果在不遠的將來，美國承諾在南海為菲律賓船艦提供護航，我也並不驚訝。但這將進一步激化中美之間的矛盾，因為美國的護航行為很顯然將激怒中國。

我認為這種情況很可能發生，從中國的角度來看，把美國的勢力趕出東亞地區，趕出第一島鏈之外，甚至第二島鏈之外是非常明智的選擇，如果我是中國的決策層我就會這麼做。

但美國不會也不能坐視這種情況發生，因為美國需要在南海維護航行自由，並限制中國在南海的軍事存在，所以局勢才會變得如此危險。

鑑於這段時間發生的中菲仁愛礁衝突，可以說相比起台灣海峽，南海這個熱點更可能激化中美之間的矛盾。

中菲關係：中國外交部部長助理農融2024年1月17日在上海與菲律賓外交部副部長拉扎羅共同主持召開中菲南海問題雙邊磋商機制（BCM）第8次會議。（中國外交部）

如果美國試圖遏制中國，會將印度視為可靠的地緣政治盟友嗎？

米爾斯海默：當我們談到印度，我們必須把它分成三個地區熱點來看：第一是東亞；第二是喜馬拉雅山區的中印邊界；第三則是印度洋海域。

如果東亞爆發衝突，印軍不會試圖介入。如果衝突爆發在南海、東海或者是台灣和北韓半島，印度不會扮演非常重要的角色。我很難想像美國和印度結盟，在喜馬拉雅山區與中國對峙會是什麼景象。

但說到印度洋又是另一回事了，現在中國正在大力發展一支藍水海軍。儘管還在起步階段，但中國正在真正建構起它的力量投射能力。

我一直認為中國是在摸著美國過河，想要建立一支藍水海軍和其他軍事力量，從而建構中國的力量投射能力。

我們說回到印度洋，中國的海運需要穿越馬六甲海峽，進入印度洋，最終抵達波斯灣。這把印度和美國嚇得夠嗆，在印度洋問題上，印度和美國很可能達成實質上的軍事合作，印度洋這個地區熱點是印度和美國共同的切身利益所在，他們要合作遏制中國在這裡的影響力，對抗中國的軍事力量，以及反制中國正在建構的力量投射能力。

你如何評價以色列在加沙戰爭中的進展？你如何比較中國和美國在中東的戰略？

米爾斯海默：中國的中東外交戰略，與美國的中東戰略截然不同。

首先要明白一點是，美國有著長期深入介入中東事務的歷史，冷戰期間美蘇兩極就在中東地區進行過長期競爭。其次需要明白，美國與以色列的關係十分特殊。以色列從根本上影響著美國的中東政策，美國堅定不移地支援以色列，而這一立場對其中東政策產生了深遠影響。

舉例來說，美國之所以與伊朗的關係惡化到今日的地步，以及美伊關係之所以沒有轉暖的前景，都因為以色列對伊朗的敵視態度。以色列在盡一切可能確保，美國與伊朗一定要分出個你死我活。

以巴衝突：圖為2024年9月2日，以色列耶路撒冷民眾示威，要求總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）盡速促成人質獲釋。（Reuters）

而由於美以之間的特殊關係，美國與伊朗等中東國家的關係受到損害，而美國與諸如沙特、土耳其、埃及等國的關係，也由於美國在巴勒斯坦問題上堅定「挺以」，而導致與這些國家的關係極其緊張，這就是美國在中東的情況。

比起美國，中國入局中東的時間相對較晚。但中國在中東也有實際利益，那就是波斯灣的石油。因此也不難看出來，中國正在越來越深入地介入中東事務，中國正在試圖與伊朗、沙特以及其他海灣國家建立更加緊密的聯絡。

為什麼美國會給予以色列無條件的支援？很大原因是因為以色列遊說集團在美國的強大力量。

美國的政治體制允許各種利益團體，在政策制定的過程中發揮巨大影響。沒有哪個利益團體，像以色列遊說集團這麼強大，它對美國的中東政策影響深遠。

正如大家所見，以色列遊說集團希望美國毫無保留地支援以色列，給予以色列所需的巨額經濟與軍事援助以及外交支援，並維持對以色列有利的中東政策。

我認為現在美國沒有辦法改變其對以政策與中東政策。而在以色列問題上，共和黨和民主黨沒有任何分歧，無論是哈里斯還是特朗普入主白宮，他們都會堅定支援以色列。

在我看來，這就是美國制定外交政策的方式，美國與以色列這種極其緊密的聯絡，對中國而言是有利的，因為中國可以利用美國如今受到的掣肘。

2024年9月11日，加沙中部努塞賴特（Nuseirat），以巴衝突期間，巴勒斯坦人站在一所被襲的學校外。（Reuters）

美國把本來該部署在東亞的海軍力量，如今絕大多數都調到了中東來支援以色列，應對來自伊朗以及真主黨、哈馬斯這些組織的威脅。所以在中東泥潭中美國難以將重心轉向亞洲，就像在俄烏戰爭中一樣。

而由於美國與以色列的特殊關係，美國很難與中東各國建立良好關係。因此在我看來美國如今的外交政策，是極其愚蠢的。

本文為《觀察者網》專欄底線思維，獲授權轉載。

