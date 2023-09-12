米爾斯海默：引爆台海戰爭最可能原因是台灣宣布獨立

著名國際關係學者米爾斯海默（John Mearsheimer）周一（9月11日）在台北出席論壇時指出，台海因政治因素爆發戰爭的可能性遠高於軍事因素，而最有可能引發戰事的政治因素，正是台灣宣布獨立。



台灣東南亞影響力聯盟（SIA）11日在台北舉辦地緣政治高峰論壇，邀請包括台灣前總統馬英九、前行政院長江宜樺、前外交部長林永樂、前國防部副部長陳永康，以及多位國際重量級學者，探討中美關係、台海情勢動向。

芝加哥大學講座教授米爾斯海默在會中提到，當前國際情勢確實相當緊張，特別是中國正試圖支配亞洲，達成類似美國過去在西方世界達成的成就；同時北京更極力推進統一台灣的步伐，因此可以相信，中美之間的政治、軍事角力勢必日益加劇。

但他認為，從俄烏戰爭的案例可以明顯看到，除非中國有信心可以快速取得決定性的勝利，否則不會輕易發動戰爭。

不過，米爾斯海默指出，戰爭是政治的最終手段，政治因素遠比軍事更可能引發戰爭。

他以日本在1941年偷襲美國夏威夷珍珠港，引發太平洋戰爭為例，指日本明知發動攻擊對己不利，但受到美國經濟手段的壓制而必須做出政治反應，因而出現戰事。

對照當前台海情勢，米爾斯海默分析，若北京真要動武，必須發動大規模的兩棲行動才能跨越台灣海峽。但解放軍缺乏實戰經驗，且尚須面對美日澳的支援，這將大幅增加攻台難度。

他認為，中國必須面對事實，在台海發動攻擊難以速戰速決，恐會陷入延宕。這也顯示美國對華威懾與台海天險等軍事層面因素，對北京的牽制還是很強大。

米爾斯海默強調，若從政治層面來看，最可能讓北京在台海宣戰的原因，就是台灣宣佈獨立。 「如果能避免去談台灣獨立這件事，避免激怒中國領導人 ，就能夠維持現在很不錯的情況」。

除了米爾斯海默之外，以預錄視頻參加這場論壇的美國哈佛大學甘迺迪政府學院創始人艾利森（Graham Tillett Allison Jr.），也同樣提出台灣若宣布獨立，恐成為引爆台海戰爭的導火線。

美國哈佛大學甘迺迪政府學院創始人艾利森認為，美國一中政策框架充滿彈性，一直成功地在演進。（繆宗翰攝）

他強調，中美競爭宛如草原上躁動的象群，在此情形下，不會有所謂的「好選項」。台灣所能做的就是不要成為問題的肇因，不要成為挑釁的一方。

艾利森還提到，儘管美國的「一中政策」框架不能滿足所有人，但仍有效地維繫了台海過去數十年來的和平穩定與繁榮，這是一項奇蹟。他強調，一中政策框架充滿彈性，一直成功地在演進，所以實在找不出任何理由，不維持一中政策。

至於美國是否會在戰爭爆發時協防台灣，米爾斯海默說，美國總統拜登已經不只一次做出相關表態，這清楚說明了拜登政府的態度。

曾在馬英九政府任內外交部長，並在蔡英文政府任內擔任駐英代表的林永樂則在會中提到，兩岸關係不是只有兩岸問題，未來發展與趨勢會受到中美關係以及印太地區國家影響。

他說，台灣的長期戰略是希望達到和平、區域穩定性與繁榮，因此台灣在與美國保持牢固安全關係的同時，也要與中國大陸維持和平、對話，並在兩者之間取得平衡。