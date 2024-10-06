中國母女斯里蘭卡跟團旅遊在酒店房遭持刀搶劫　女兒被猥褻險被姦

內地國慶長假期期間，大量市民出國旅遊。一對中國母女在小紅書發帖稱，兩人跟團旅遊斯里蘭卡，10月2日深夜在酒店房間內遇襲，有一男一女進入房間後進行搶劫及猥褻。



事發酒店房間外部。（《紅星新聞》）

事發酒店房間內部。（《紅星新聞》）

一對中國母女在小紅書發帖稱，兩人跟團旅遊斯里蘭卡，10月2日深夜在酒店房間內遇襲，有一男一女進入房間後進行搶劫及猥褻。（小紅書）

一對中國母女在小紅書發帖稱，兩人跟團旅遊斯里蘭卡，10月2日深夜在酒店房間內遇襲，有一男一女進入房間後進行搶劫及猥褻。（小紅書）

內媒《紅星新聞》報道指，受害者中的母親稱，母女倆於10月2日晚入住斯里蘭卡雅拉辛納蒙野生酒店。當晚，自己於晚上11時左右睡覺。大約20分鐘後，她發現房屋內變黑、空調突然不再發出聲音，疑似被切斷電源。

隨後，房間內突然出現兩個陌生人，一男一女。其中，蒙面女性壓在母親身上，手持一物體抵住母親頸部，向其詢問錢財；男性在房間內搜尋錢財後，猥褻受害者中的女兒。

母女兩人奮力反抗並大聲呼救後，兩名入侵者離開房間。母親向旅遊嚮導求助，其後嚮導報警。事後，她發現房間內丟失一雙拖鞋及約3000斯里蘭卡盧比（約合港幣81元）。

一對中國母女在小紅書發帖稱，兩人跟團旅遊斯里蘭卡，10月2日深夜在酒店房間內遇襲，有一男一女進入房間後進行搶劫及猥褻。（小紅書）

「把我的身體從上摸到下，然後開始脫我衣服」

女兒在小紅書上發帖描述事發過程時稱，「被一個男人摁住了，另一個手握著一把長刀抵住我的脖子，我媽也被另一個女的摁住了，他們問我們錢在哪裏，回答身邊沒有現金後，那個男的開始搜身，把我的身體從上摸到下，然後開始脫我衣服，自己也準備脫衣服。我媽掙脫女的，跳到我床上護著我，大聲求饒，然後兩人離開了，我和我媽在房間抱頭痛哭」。

母女倆參加的跟團遊介紹。（《紅星新聞》）

旅行團由攜程經營

受害者中的女兒表示，她們入住的為獨立別墅雙人房，整幢別墅僅有一個房間。事發時，別墅內的住客只有自己和母親兩人，財產並不多，父親則與其他男子拼房入住其他樓幢的房間。事情發生後，她們感到害怕和無助。本次斯里蘭卡旅遊，出於安全考慮，她們選擇了跟團旅遊，團內約20人，全程由旅遊團工作人員及當地地接社陪同。

報道指，兩母女參與的是攜程經營的「9日7晚斯里蘭卡旅遊」，平台標注為「攜程自營」，10月5日顯示價格為10599元人民幣起。

《紅星新聞》報道，受害者中的女兒表示，她們希望酒店出具書面道歉信。事發當地酒店工作人員稱，已加強安全措施。