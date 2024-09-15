華女遊印尼竟訂到「幽靈酒店」 　去哪兒網：酒店停業裝修未告知

內地一女子近期前往印尼峇里島旅遊，到當地後發現，在「去哪兒網」旅行出行平台提前預定的酒店竟離奇消失。對此，9月15日，「去哪兒網」回應稱，該酒店於7月都有旅客正常入住，7月底開始因裝修暫停營業，但未告知平台。



據此前報道，9月13日，正在印尼峇里島旅遊的楊女士稱，今年5月，其在「去哪兒」旅遊出行平台預訂了一晚位於印尼東部的佩妮達島的酒店住宿，酒店名稱為「烏梅薩里努薩」，入住日期為9月8日。然而，9月8日當天根據預訂信息在島上尋找該酒店3個多小時，卻未能找到該酒店。

訂單上的酒店地址、電話均為虛假信息。（讀特新聞）

後台相關訂單莫名消失了。（讀特新聞）

事主根據預訂信息在島上找了該酒店3個多小時都找不到。（讀特新聞）

楊女士曾嘗試聯繫訂單上的酒店電話，對方卻回覆稱打錯號碼，自己並非酒店方。楊女士懷疑，訂單上的酒店地址、電話均為虛假信息。「當天再上去哪兒網搜索，發現該酒店已經下架，查找不到了。」

搜索多個在線旅遊平台發現，各平台均未找到該酒店，攜程平台上雖能搜索到，但該酒店也為無法預訂狀態。

攜程網上已無法預訂涉事酒店。（讀特新聞）

多張酒店圖片為3D渲染圖片。（讀特新聞）

9月8日事發當日，楊女士聯絡去哪兒網客服，其國際酒店部工作人員以及國際酒店代理商均向楊女士表示，無法聯繫該酒店。「從9月8日事發至今，去哪兒網沒有對酒店情況作出解釋，沒有提供任何實際幫助，也沒有退回虛假酒店的費用，甚至後台相關訂單都莫名消失了。」

9月14日，「去哪兒網」回應內媒《澎湃新聞》稱，該酒店是通過平台合作的海外供應商接入，在今年7月份都有訂單且是正常入住的狀態。

Google地圖則顯示該酒店永久停業，但地址與去哪兒網訂單提供的地址也不一致。（讀特新聞）

「去哪兒網」表示，在接到消費者反饋該酒店不存在後，已第一時間向消費者表達歉意，承諾承擔消費者重新預訂酒店的全部損失，同時也在抓緊核實酒店的具體情況。「我們通過代理商核查到，今年7月底酒店宣布裝修短暫停業，但這個信息沒有及時同步給代理商和平台，目前酒店確實不可入住。對此，我們再次向消費者表示歉意。」

另外，與「去哪兒網」相關的知情人士稱，除了會承擔消費者的實際損失外，去哪兒還將對消費者提供額外補償。