多名中國遊客在莫斯科食物中毒　華人餐廳老闆被拘留

俄羅斯當地時間9月12日晚，一個中國旅行團的多名遊客在莫斯科一家中餐館用餐後出現腹瀉徵狀。據俄羅斯媒體報道，餐廳負責人已被拘留。警方提供給遊客的文件顯示，這起事件導致9名中國公民被送往莫斯科當地醫院。



據內媒《紅星新聞》報道，9月15日，多名遊客稱，他們在俄羅斯旅遊時，在導遊安排下於莫斯科一家餐廳就餐後，多人出現腹瀉癥狀。

遊客表示，他們是9月11日從成都出發去俄羅斯的旅行團，大家簽合同的旅行社各不相同。行程首站為莫斯科，團隊有25人，其中有多位老年人。當地時間9月12日晚，在導遊帶領下他們來到莫斯科一家中餐館就餐，當晚就有人出現腹瀉、發燒的癥狀，第二天集合時得知團隊共有9人晚上出現腹瀉癥狀、4人出現發燒癥狀。

據遊客回憶，就餐的中餐館人很多，幾乎都是中國遊客，當天食物中有魚、豬蹄、紅燒肉、西葫蘆、番茄湯等食物。他們起初懷疑是肉有問題，但後來溝通時發現團內部份只吃了素菜的人也存在癥狀。遊客發來的照片顯示，有老人因為晚上腹瀉頭暈，走動中撞到墻，頭部紅腫，還有人無法自控腹瀉弄臟床單。

一位病情較重的老年遊客說，9月13日中午救護車將幾個病情較重的人送到醫院，由於醫院效率問題，直到晚上才就診完離開。期間只是驗血、驗便，給的結果是不明原因的細菌感染，開藥讓其自行購買。該遊客還表示，13日晚，俄羅斯警察找他們做了一個小時左右的問詢，並讓她簽署了幾份文件，期間只有幾名留學生做翻譯，溝通並不順暢，她也不清楚簽署文件的具體內容。

還有一名遊客說，警察錄口供時曾向部份旅客展示了後廚錄像，顯示後廚很淩亂，魚是死的，魚池里面的水也是污黃的。之後，團內病情較輕及沒有癥狀的14名旅客繼續出發去往聖彼得堡，幾位病情較重的旅客留在莫斯科接受治療，期間陸續有遊客好轉後離開莫斯科繼續行程。

涉事地接旅行社相關負責人稱，這家餐廳已開業多年，長期與中國旅行社合作，不清楚為何會出現這種狀況。旅行社已經協調旅客就醫，也會與遊客商談賠償事宜。