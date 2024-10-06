A股百億牛散、溫州股神王孝安借用他人帳戶　中證監罕見頂格處罰

A股近日暴漲，中證監公布了一份涉及內地2位「超級牛散」的罰單，引發關注。「超級牛散」王孝安及方士雄因借用、出借證券及期貨帳戶而分別總計被處以100萬元（人民幣，下同）罰款。



王孝安有「溫州股神」、「百億牛散」等稱號。（網絡圖片）

中證監的行政處罰決定書顯示，2020年3月1日至2023年10月27日期間，方士雄將開設的廣發證券信用戶、天風證券普通戶、天風證券信用戶，恒力期貨帳戶、國海良時期貨帳戶出借給王孝安使用。

中證監決定，對王孝安借用、方士雄出借證券帳戶的行為，依據《證券法》的規定，對王孝安、方士雄責令改正，給予警告，分別處以50萬元罰款。

對王孝安借用、方士雄出借期貨帳戶的行為，依據《期貨和衍生品法》的規定，對王孝安、方士雄責令改正，給予警告，分別處以50萬元罰款。王孝安及方士雄分別總計被處以100萬元罰款。

內媒證卷時報網指，根據《證券法》規定，出借或借用他人證券帳戶的，50萬元已經是頂格處罰。市場人士認為，從現有的處罰案例來看，這類頂格處罰比較罕見，尤其是對出借人也頂格處罰更是罕見。上一次對出借人進行頂格處罰，則是涉及另一位「超級牛散」章建平。

中證監公布了一份涉及內地2位「超級牛散」的罰單，引發關注。

王孝安傳聞身價達400億

在內地，牛散又名大戶，是股票市場中頗有實力的個人投資者。

綜合內媒證卷時報網、紅星資本局等報道指，58歲的王孝安早年在一家鄉鎮中學當鄉村老師，後轉身投資界。他既投資股票，又投資期貨，在期貨和A股市場積累了高達百億的身家，是目前內地市場上最知名的牛散之一，已進入多家上市公司十大股東，有「溫州股神」、「百億牛散」等稱號。

市場上有諸多王孝安的傳言。傳言他2008年金融危機中盈利數億元，2009年橡膠多頭行情淨賺20億元，2010年棉花上漲行情中一個帳戶從5000萬元做到6億元……市場甚至一度傳聞其身價已經400億元。不過，上述傳聞無從考證。

方士雄為十多家上市公司前十大股東

67歲的方士雄則是十多家上市公司前十大股東，以擅長尋找低估值、高成長性的優質股票著稱，她的投資理念是注重市場趨勢，並緊跟熱點題材。她的持倉時間通常較長，追求長期穩定收益。

私募排排網顯示，根據2023年三季報數據統計，方士雄在三季度末持股11家公司，持股市值合計為15.11億元。其中6家公司持股不變，3家公司為新進。從其持股特徵來看，行業上有所偏重，其中傳媒股有5家，計算機有2家。